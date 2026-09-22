باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه، در نشستی با کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جمعی از مدیران این سازمان، ظرفیت‌های موجود در زمینه نوسازی و تجمیع بلوک‌های بافت فرسوده را بررسی کرد.

این نشست در چارچوب طرح نوسازی و تجمیع بلوک‌های بافت فرسوده در مناطق ۲۲گانه تهران و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برگزار شد.

شهردار منطقه در این جلسه با استقبال از اجرای طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ظرفیت‌های شناسایی‌شده مطرح کرد و بر ضرورت تبدیل محدوده‌های دارای قابلیت نوسازی و تجمیع به پروژه‌های مشخص تأکید کرد.

در ادامه، نقاط و محدوده‌های دارای ظرفیت معرفی شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تعیین اولویت‌های اجرایی، مقدمات برنامه‌ریزی برای تعریف و آغاز پروژه‌های نوسازی و تجمیع در این محور‌ها فراهم شود.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، پیگیری‌های بعدی بر بررسی کارشناسی نقاط معرفی‌شده، تعیین اولویت اجرا و فراهم‌سازی زمینه تعریف پروژه‌های هدف متمرکز خواهد بود؛ پروژه‌هایی که اجرای آنها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت محیط شهری، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد.