باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تجدید میثاق اعضای تیم ملی فوتبال با شهدای دفاع مقدس و انقلاب گفت: با توجه به آغاز هفته دفاع مقدس و یادواره شهدایی که در کمپ تیم‌های ملی داریم، به خصوص بازیکن نوجوانی که همه خانواده‌‌اش در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، تصمیم گرفتیم ادای احترام کنیم. بازیکنان تیم ملی آمدند و سرمربی نیز صحبت‌هایی انجام داد. چیزی که سرمایه این عزیزان بود، جان‌شان بود که برای اقتدار نظام گذاشتند. این کار به تأسی از بزرگانی است که به خاطر اقتدار کشور، نظام و میهن جان‌شان را فدا کردند مثل رهبر شهید که حاضر نشدند از بیت خودشان خارج شوند و مردانه به شهادت رسیدند، آن هم در شرایطی که می‌گفتند در پناهگاه به سر می‌برند.

او افزود: تیم ملی فعلی، تیم ملی در حال جنگ و دفاع از نظام است. صحبت‌های خوبی با بازیکنان و لژیرنوها در این زمینه و دفاع از کشور داشتیم. همه می‌دانند کشور در حال جنگ است و عده زیادی در این راه جان‌شان را از دست داده‌اند. ارزیابی‌ام این است که تیم ملی فعلی متحول شده است. بازی‌های تدارکاتی به سختی فراهم کردیم. ازبکستان تیم بسیار خوبی است و در جام جهانی حضور داشت و در سطح اول آسیا قرار دارد. از ازبکستان حرف‌های بیشتری می‌شنوید. بازی بعدی با روسیه است و در تلاش هستیم بازی سومی نیز در نظر بگیریم. بازیکنان تیم ملی با هواپیمای اختصاصی راهی ازبکستان شده‌اند و از آنجا به روسیه می‌روند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم بازی سومی در قطر برگزار کنیم. قطر آمادگی بازی با ما را دارد. ما با سه تیم صحبت کردیم و با یکی از آنها قرارداد داشتیم، اما هر سه به دلایلی انصراف دادند. در حال رقم زدن بهترین‌ها هستیم و نگاه مایوسانه نداریم. با همین شرایط کشور که خاص است، بهترین‌ها را رقم می‌زنیم. مدیر کسی است که در شرایط بحرانی بهترین تصمیم‌ها را بگیرد و تیم ملی نیز این کار را انجام می‌دهد. هیچ محدودیتی برای اعزام تیم‌های مختلف ملی وجود نداشته است.

تاج در واکنش به شایعه کارشکنی برخی کشورها به سرکردگی عربستان برای عدم حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا گفت: اینها فشارهای غیرمستقیم است. آنها برخی از اتفاقات داخل کشور را پررنگ کردند و فیفا نیز سوالاتی در این زمینه کرده است. باید جواب‌های منطقی تهیه کنیم که حتما این کار را خواهیم کرد. به هر جهت باید در داخل کشور حواس‌مان باشد و با فوتبال به گونه‌ای برخورد کنیم که طبق قوانین و تعهد به فیفا باشد. باید طوری رعایت کنیم که آتو ندهیم. شیطنت‌هایی از سوی برخی جاها انجام می‌شود اما کشور همه شیطنت‌ها که بزرگ‌ترینش حمله ابر قدرت آمریکا به ایران بود، مقابله کرده است. آمریکا با هیچ کشوری به این اندازه جنگ نکرد و باید اقرار به شکست جدی کند. آمریکا حمایت اسرائیل، برخی کشورهای آسیایی، اروپایی، نفت و پول داشتند و فقط خدا و مردم را نداشتند.

او ادامه داد: هیچ توفیقی برای این شیطنت‌های داخلی و بیرونی حاصل نخواهد شد. کاری نکرده‌ایم که برخلاف ضوابط باشد. سوالاتی درباره اساسنامه و استقلال فدراسیون می‌کنند که مشکلی وجود ندارد و در حال پاسخگویی هستیم. باید حواس‌مان باشد تا اتفاقی برای کشور رقم نخورد. دستگاه‌های دیگر نیز مراقب باشند تا فوتبال را توام با قوانین بین‌المللی و داخلی هدایت کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره بحث عدم حمایت از ریاست اینفانتینو در فیفا گفت: صبح امروز نامه‌ای از سوی اینفانتینو ارسال و اینکه تبلیغات چند ساله فیفا یکجا به چند نفر فروخته شود، پس گرفته شد. در این ایمیل اشاره شده بود که اگر بخواهیم هر کاری انجام دهیم با کشورهای عضو فیفا ادامه خواهیم داد. چون عضو کمیته فیفا هستم این ایمیل به ما ارسال شده بود. فکر کنم به سمتی پیش می‌رویم که اداره فوتبال مستقل از شرایط جام جهانی باشد.