ناجیان غریق جان ۱۲۹ نفر را در گیلان نجات دادند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان، از ثبت ۳۷ هزار و ۳۱۱ اقدام عملیاتی در طرح سالمسازی دریا تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد، گفت: نرخ موفقیت عملیات نجات غریق در این مدت به ۹۷.۷۳ درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار سال اخیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در قالب طرح سالمسازی دریا تا پایان شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر آموزشهای چهره به چهره دریافت کرده اند و ۲۲ هزار و ۸۷۸ مورد هشدار پیشگیرانه صادر شده است.

وی افزود: نسبت آموزش به هشدار تقریباً یک به ۱.۷۳ است؛ یعنی به ازای هر آموزش چهره به چهره، حدود ۱.۷۳ هشدار پیشگیرانه صادر شده که نشاندهنده رویکرد فعال و پیشگیرانه در مدیریت سواحل است.

مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با اشاره به ارائه ۱۱۰۲ مورد خدمات درمانی سرپایی تصریح کرد: حجم خدمات سرپایی امسال از کل عملکرد سال ۱۴۰۴ که ۹۷۷ مورد بود، پیشی گرفته و این نشان از گسترش کمی و کیفی خدمات امدادی در سواحل دارد.

وی در تشریح آمار نجات یافتگان، فوتی و نسبت نجات به فوتی از سال ۱۴۰۲ تا به امروز افزود: نسبت نجات به فوتی در سال جاری به ۴۳ رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ (۲۶.۱) رشد چشمگیری داشته و نرخ موفقیت نجات نیز با عبور از ۹۷ درصد، بهترین عملکرد چهار سال اخیر را رقم زده است.

سلیمی در پایان با قدردانی از تلاش نجاتگران، غواصان و امدادگران هلالاحمر خاطرنشان کرد: کاهش چشمگیر موارد فوتی به ۳ نفر در کنار افزایش نرخ موفقیت نجات، حاصل برنامه ریزی دقیق، آموزش های مستمر و حضور مؤثر نیروهای امدادی در سواحل استان است.

گفتنی است این آمار مربوط به عملکرد طرح سالمسازی دریا در استان گیلان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است.

منبع:روابط عمومی 

برچسب ها: دریا ، ناجیان غریق
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