باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص کشور (به ویژه مناطق آزاد قشم و کیش) اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه موجود، خودرو‌هایی که در مناطق آزاد کیش و قشم شماره‌گذاری شده‌اند، می‌توانند تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ و انجام هماهنگی‌های لازم امکان تردد در تمامی نقاط جغرافیایی کشور را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: تردد این خودرو‌ها تا زمان تعیین‌شده، مشروط به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در این تصمیم، موضوع از طریق مراجع مربوط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار حسینی در خصوص خودرو‌های سایر مناطق آزاد نیز توضیح داد: خودرو‌های دارای پلاک سایر مناطق آزاد، برای خروج از محدوده مصوب و تردد در سرزمین اصلی، باید با هماهنگی سازمان‌های مرتبط، نسبت به دریافت مرخصی و اخذ پلاک گذر موقت اقدام کنند.