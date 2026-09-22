وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن از مخالفت برخی اعضای ناتو با استفاده از پایگاه‌هایشان برای عملیات علیه ایران ناخرسند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن از تصمیم برخی کشور‌های عضو ناتو برای جلوگیری از استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی خود در عملیات مرتبط با جنگ ایران «ناامید» شده است.

روبیو در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به این تصمیم‌ها، درباره نقش ناتو در چنین شرایطی پرسش مطرح کرد و گفت دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در اروپا یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در این ائتلاف محسوب می‌شود.

ایتالیا، اسپانیا و لهستان از جمله اعضای ناتو هستند که پیش‌تر به‌طور کامل یا جزئی با استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود برای عملیات مرتبط با جنگ ایران مخالفت کرده‌اند.

روبیو گفت واشنگتن این مسئله را با متحدان خود مطرح کرده و امیدوار است چنین وضعیتی در آینده تکرار نشود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مارکو روبیو ، ناتو
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