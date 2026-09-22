دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: کالاهای وارداتی بسیار با اولویت‌تری نسبت به خودروهای لوکس برای واردات وجود دارد در کمبود ارز، ارز باید به موارد ضروری‌تر تخصیص پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی در رسانه ملی با اشاره به سازوکار واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور و تبعات ارزی آن اظهار کرد:  در واقع این ارز را تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور می‌آورند؛ اول اینکه معمولاً این ارز از کف بازار جمع می‌شود و باید بررسی شود که چگونه از کف بازار جمع‌آوری می‌گردد.

او افزود: دوماً اصلاً فرض بکنیم واقعاً فرد مقیم خارج از کشور ارز داشته و با این ارز خود یک خودرو وارد کرده است. من اخیراً دیدم یک بخشنامه‌ای هم صادر شده بود مبنی بر آزادی واردات خودرو نظیر لکسوس و لندکروز صرفاً توسط اشخاص خارج از کشور.

دارابی در ادامه تشریح کرد: ببینید فرض کنید فردی شخص مقیم خارج از کشور است؛ می‌آید و ارزی در حسابش در خارج از کشور دارد و با آن خودرو را وارد می‌کند. وقتی خودرو را وارد کرد، اینجا باید هزینه حقوق ورودی را به ریال پرداخت کند. بعد از آن، کسی که مقیم خارج از کشور است که خودرو داخل ایران به دردش نمی‌خورد، قطعاً آن خودرو را در بازار ایران می‌فروشد و یک ریالی به دست می‌آورد که شامل سودش، هزینه حقوق ورودی و اصل پولی است که خرج کرده است.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی در پایان تأکید کرد: کسی که مقیم خارج از کشور است که ریالش را داخل ایران نگه نمی‌دارد؛ ماشینی را که در واقع مثلاً با ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار خریده، در نهایت با ریالی معادل مثلاً ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌آید در بازار، ارز را از کف بازار جمع می‌کند و به خارج از کشور می‌رود؛ چراکه اشخاص مقیم خارج از کشور ریال به دردشان نمی‌خورد.

او افزود: خودرو را به گمرک می آوردند تا با فشار ارز دریافت کنند؛ کالاهای وارداتی بسیار با اولویت‌تری نسبت به خودروهای لوکس برای واردات وجود دارد در کمبود ارز، ارز باید به موارد ضروری‌تر تخصیص پیدا کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز واردات ، خودرو وارداتی
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