تیم فوتبال استقلال در حالی فصل جدید را با عملکرد قابل توجه در خط دفاعی آغاز کرده که تداوم این روند در دیدار‌های پیش‌رو، آزمون مهمی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شروع فصل جاری یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های خود را در ساختار دفاعی پیدا کرده است؛ جایی که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در هفت هفته ابتدایی لیگ برتر تنها یک گل دریافت کرده‌اند و با ثبت شش کلین‌شیت، آمار قابل توجهی را به ثبت رسانده‌اند.

استقلال فصل را با پیروزی ۴ بر صفر مقابل مس شهر بابک آغاز کرد و در ادامه برابر نساجی نیز یک بر صفر به برتری رسید. پیروزی ۲ بر صفر مقابل سپاهان در ادامه این روند را تثبیت کرد و آبی‌پوشان در دیدار برابر فولاد نیز دروازه خود را بسته نگه داشتند.

در دربی نیز استقلال یک گل دریافت کرد، اما پس از آن برابر آلومینیوم اراک بار دیگر کلین‌شیت کرد تا مشخص شود حفظ ساختار دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی تیم بختیاری‌زاده است.

نکته قابل توجه اینکه این روند در نخستین بازی آسیایی استقلال نیز ادامه پیدا کرد. آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا مقابل السد قطر قرار گرفتند و در شرایطی که حریف از بازیکنانی مانند اکرم عفیف، روبرتو فیرمینو و کلاودینیو بهره می‌برد، موفق شدند دروازه خود را بسته نگه دارند و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسند.

ترکیب عارف آقاسی، سامان فلاح و رستم آشورماتوف در قلب خط دفاعی، در کنار عملکرد حبیب فرعباسی درون دروازه، بخش مهمی از ساختار دفاعی استقلال را تشکیل داده است. در دیدار برابر السد نیز این مجموعه توانست مقابل خط حمله پرمهره نماینده قطر مقاومت کند و هفتمین کلین‌شیت استقلال در هشت بازی رسمی فصل را رقم بزند.

اکنون حفظ این آمار در ادامه فصل، به یکی از چالش‌های مهم سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شده است؛ به‌خصوص اینکه استقلال باید در کنار ادامه رقابت‌های لیگ برتر، در لیگ نخبگان آسیا نیز برابر حریفان قدرتمند قرار بگیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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