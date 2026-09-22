تیم فوتبال استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده فصل جدید را بدون شکست آغاز کرده و روندی متفاوت با فصل گذشته در پیش گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- تیم فوتبال استقلال در هفت هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز طعم شکست را نچشیده و با چهار پیروزی و سه تساوی، یکی از تیم‌های بدون شکست مسابقات محسوب می‌شود؛ روندی که در کنار عملکرد دفاعی این تیم، شروع متفاوت آبی‌پوشان با هدایت سهراب بختیاری‌زاده را رقم زده است.

استقلال در نخستین هفته با نتیجه ۴ بر صفر مس شهر بابک را شکست داد و در ادامه نساجی را یک بر صفر از پیش رو برداشت. پیروزی ۲ بر صفر برابر سپاهان نیز سومین برد آبی‌پوشان در سه هفته ابتدایی بود؛ شروعی که باعث شد استقلال خیلی زود در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرد.

در ادامه، اما استقلال در دیدار مقابل فولاد به تساوی بدون گل رسید و در دربی نیز به نتیجه یک بر یک رضایت داد. آبی‌پوشان در ششمین بازی برابر آلومینیوم اراک نیز به تساوی بدون گل رسیدند و در هفتمین مسابقه فصل، روند بدون شکست خود را ادامه دادند.

حاصل این هفت مسابقه، چهار پیروزی و سه تساوی بوده و استقلال تنها یک گل در جریان این هفت بازی دریافت کرده است. به این ترتیب، بخش مهمی از امتیازات کسب‌شده توسط تیم بختیاری‌زاده با اتکا به ساختار دفاعی و بسته ماندن دروازه به دست آمده است.

این روند البته تنها به رقابت‌های داخلی محدود نماند. استقلال در نخستین مسابقه خود در لیگ نخبگان آسیا نیز السد قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و دروازه خود را بسته نگه داشت تا شروع آسیایی این تیم نیز با یک کلین‌شیت همراه شود.

حالا استقلال در شرایطی وارد ادامه فصل می‌شود که حفظ روند بدون شکست و تداوم استحکام دفاعی، دو موضوع مهم برای کادر فنی خواهد بود؛ به‌ویژه با توجه به فشردگی مسابقات و حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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