تیم فوتبال استقلال با وجود عملکرد موفق در نتیجه‌گیری، در برخی دیدار‌ها برای رسیدن به گل با مشکل مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شروع فصل جاری اگرچه از نظر نتیجه‌گیری شرایط مطلوبی داشته، اما بررسی نتایج این تیم نشان می‌دهد میزان گلزنی آبی‌پوشان در تمام مسابقات یکسان نبوده است؛ موضوعی که در کنار عملکرد دفاعی قابل توجه، می‌تواند یکی از سوژه‌های قابل بررسی در ادامه فصل باشد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده فصل را با یک پیروزی پرگل آغاز کردند و با چهار گل مس شهر بابک را شکست دادند. استقلال در ادامه نیز برابر نساجی یک گل زد و مقابل سپاهان دو بار دروازه حریف را باز کرد. با این حال، در دیدار برابر فولاد نتوانست گلی به ثمر برساند و بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

آبی‌پوشان در دربی موفق به گلزنی شدند و یک گل وارد دروازه پرسپولیس کردند، اما در دیدار مقابل آلومینیوم نیز در گلزنی ناکام ماندند و به تساوی بدون گل رضایت دادند.

این نتایج نشان می‌دهد استقلال در کنار برخورداری از یک ساختار دفاعی مستحکم، در برخی مسابقات برای باز کردن دروازه حریف با چالش مواجه بوده است. با این حال، این مسئله در نخستین بازی آسیایی استقلال کاملاً متفاوت بود و تیم بختیاری‌زاده توانست السد را با سه گل شکست دهد. یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده گل‌های استقلال را در این مسابقه به ثمر رساندند.

تفاوت میان نتایج کم‌گل استقلال در برخی مسابقات لیگ و نمایش هجومی این تیم مقابل السد، حالا یک پرسش مهم را پیش روی کادر فنی قرار می‌دهد؛ اینکه استقلال چگونه می‌تواند کیفیت و تنوع هجومی خود را در مسابقات داخلی نیز حفظ کند.

در شرایطی که استقلال از نظر دفاعی آمار قابل توجهی ثبت کرده، افزایش ثبات در گلزنی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. تیم بختیاری‌زاده در ادامه فصل باید همزمان در دو جبهه لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا رقابت کند و به همین دلیل استفاده بهتر از موقعیت‌های گل و حفظ قدرت هجومی، یکی از موضوعات مهم پیش روی این تیم خواهد بود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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