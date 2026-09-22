کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وضعیت بورس امروز در مقایسه با ابتدای معاملات، نوسان قابل توجهی داشته است. شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی بازار با افزایش تقاضا همراه شد و بیش از ۶۰ هزار واحد بالا رفت و به محدوده ۷ میلیون و ۳۵۴ هزار واحد رسید. با این حال، فشار فروش افزایش یافت و شاخص در ادامه مسیر بخش عمده این رشد را پس داد و در نهایت به سطح ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید.

او افزود: این رفتار نشان می‌دهد بازار در معاملات امروز هنوز درگیر کشمکش میان خریداران و فروشندگان است و جهت نهایی معاملات می‌تواند به رفتار نماد‌های بزرگ و ورود یا خروج نقدینگی در ادامه بازار وابسته باشد.

برقی‌زاده بیان کرد: نکته مهم در بورس امروز شدت نوسان شاخص در فاصله کوتاهی از آغاز معاملات است. رشد بیش از ۶۰ هزار واحدی در دقایق ابتدایی و سپس بازگشت شاخص به محدوده قبلی نشان می‌دهد تقاضای اولیه بازار نتوانسته در برابر عرضه‌های بعدی دوام بیاورد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شاخص هم‌وزن نیز یکی از نماگر‌های مهم برای بررسی وضعیت بورس امروز است؛ زیرا تغییرات تعداد بیشتری از نماد‌ها را منعکس می‌کند و صرفاً تحت تأثیر شرکت‌های بزرگ قرار ندارد.

او گفت: شاخص هم‌وزن در پایان معاملات با کاهش ۱۴ هزار و ۶۲۹ واحدی، در سطح یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۳۰۲ واحد قرار گرفت. این افت نشان داد که فشار فروش در نماد‌های کوچک و متوسط بازار بیشتر از شاخص کل بوده است.

برقی‌زاده اظهار کرد: فرابورس در معاملات امروز رفتاری متفاوت با بورس تهران داشته است. آخرین داده‌های منتشرشده، شاخص کل فرابورس را در محدوده ۵۶ هزار و ۷۸۵ واحد نشان می‌دهد و تغییر آن نسبت به روز قبل حدود ۰.۰۸ درصد مثبت گزارش شده است.

او افزود: این اختلاف عملکرد میان بورس تهران و فرابورس اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد فشار فروش در تمام بخش‌های بازار به یک اندازه وجود ندارد و برخی گروه‌ها و نماد‌ها همچنان با تقاضای بیشتری مواجه هستند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: کاهش شاخص به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه کند. ممکن است شاخص کل تحت تأثیر افت تعدادی از نماد‌های بزرگ کاهش پیدا کند، اما همزمان بخشی از سرمایه حقیقی وارد سایر نماد‌ها شود.

برقی‌زاده گفت: رفتار شاخص در معاملات امروز نشان می‌دهد بازار همچنان با نوسان همراه است؛ اما برای اینکه بتوان درباره آغاز یک روند اصلاحی جدید یا پایان اصلاح قبلی صحبت کرد، باید چند جلسه معاملاتی و رفتار نقدینگی بررسی شود.

او ادامه داد: متغیر‌های متعدد اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارند و به همین دلیل تغییرات یک‌روزه شاخص لزوماً به معنای شکل‌گیری یک روند پایدار نیست. از این رو، رشد ابتدای معاملات امروز نیز به تنهایی به معنای بازگشت قطعی بازار به روند صعودی نیست؛ همان‌طور که افت شاخص در ادامه معاملات نیز به تنهایی به معنای آغاز یک ریزش پایدار نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رشد پیاپی شاخص کل در ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از سهام را به سطوح بالای ارزش ذاتی رسانده بود. در چنین شرایطی، هر خبر منفی یا حتی سکوت خبری کافی است تا موج فروش شکل بگیرد. این نوع افت در بازار‌های سهام، حتی در دوره‌های صعودی قوی، طبیعی و تکرارشونده است.

برقی‌زاده در پایان گفت: داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات در روز‌های اصلاحی نسبت به روز‌های رشد کاهش یافته است. کاهش حجم معاملات در فاز اصلاح معمولاً به این معناست که فروشندگان با اطمینان کامل اقدام نمی‌کنند و بخشی از نقدینگی همچنان در حاشیه بازار منتظر مانده است. این وضعیت می‌تواند زمینه را برای بازگشت تقاضا در صورت تثبیت قیمت‌ها فراهم کند.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*