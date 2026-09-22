باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز سهشنبه در سخنرانی خود در نشست عمومی هشتاد و یکمین مجمع عمومی این سازمان در نیویورک، درباره وضعیت فلسطین و جنگ غزه هشدار داد.
گوترش گفت جابهجایی فلسطینیان و گسترش شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، چشمانداز دستیابی به صلح را تضعیف کرده و خطر پاکسازی قومی را افزایش میدهد.
او تأکید کرد راهحل دو دولتی برای مناقشه فلسطین و اسرائیل نباید «در برابر چشمان ما از بین برود».
دبیرکل سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست وضعیت «ویرانگر» نوار غزه و سرزمینهای اشغالی فلسطین را از یاد نبرد.
گوترش با اشاره به حمله گسترده اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه گفت که میزان کشتار در آن با هر آنچه در سالهای فعالیتش بهعنوان دبیرکل سازمان ملل شاهد بوده، تفاوت داشته است.
او همچنین خواستار ورود کمکهای بشردوستانه به غزه شد و بر ضرورت بازگرداندن حقوق و آزادیهای کشتیرانی مطابق با قوانین بینالمللی تأکید کرد.
گوترش در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پایان درگیریها در سراسر جهان، از جمله جنگ روسیه و اوکراین، شد و با تأکید بر ضرورت توقف جنگها گفت: «دیگر بس است.»
منبع: الجزیره