باشگاه خبرنگاران جوان - قدرتالله ایزدی، بازیگر شناختهشده تلویزیون که بیشتر با نام «رشید» در میان مخاطبان شناخته میشود، در سریال تلویزیونی «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی، نقش «دایی حسام» را ایفا کرده است.
سریال تلویزیونی «ماه عسل» به تهیهکنندگی مرتضی رزاقکریمی، بهزودی آماده پخش از تلویزیون خواهد شد.
قدرتالله ایزدی که طی سالهای فعالیت خود در آثار متعدد تلویزیونی و سینمایی به ایفای نقش پرداخته است، اینبار با حضور در «ماه عسل» در قالب شخصیت «دایی حسام» مقابل دوربین رفته است؛ شخصیتی که در فضای طنز این سریال، بخشی از موقعیتهای داستان را شکل میدهد.
«ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم است که در قالب یک اثر طنز، با نگاهی به موضوع ازدواج دانشجویی ساخته شده و تلاش دارد این موضوع را در فضایی مفرح و با بهرهگیری از موقعیتهای طنز روایت کند.
در این سریال زندهیاد اکبر عبدی نیز به ایفای نقش پرداخته و یوسف تیموری از دیگر بازیگران «ماه عسل» است.
منوچهر هادی که تجربه ساخت آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی را در کارنامه دارد، این سریال را با رویکردی طنزآمیز به موضوعات مرتبط با ازدواج دانشجویی مقابل دوربین برده است.