باشگاه خبرنگاران جوان - فرهبد (معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی) با حضور در فدراسیون پارادوومیدانی، با دکتر تیشهگران (سرپرست فدراسیون) و سیدعلی کریمی (سرپرست دبیری فدراسیون) دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست فرهبد ضمن اشاره به اهمیت ورزش در توانمندسازی دانشآموزان استثنایی، بر ضرورت «همکاری هدفمند» میان نهادهای متولی تاکید کرد و اظهار داشت: «آشنایی دانشآموزان استثنایی با رشتههای پایه و مادر، زمینهساز رشد و پیشرفت آنان در سطوح بالاتر ورزشی است و باید در برنامههای آموزشی و پرورشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
وی افزود: «با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی، شناسایی استعدادهای برتر و هدایت آنها به سمت رشتههای تخصصی، نیازمند تعامل سازنده و برنامهریزی دقیق میان فدراسیون و آموزش و پرورش استثنایی است.»
تیشهگران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه دکتر فرهبد به ورزش دانشآموزان استثنایی، بر آمادگی کامل فدراسیون برای همکاریهای هدفمند تاکید کرد و گفت: «فدراسیون پارادوومیدانی تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را برای شناسایی، جذب و پرورش دانشآموزان مستعد در رشتههای پایه و مادر به کار خواهد گرفت. همکاری با آموزش و پرورش استثنایی میتواند مسیر رشد ورزشکاران را هموارتر کند.»
سیدعلی کریمی، سرپرست دبیری فدراسیون نیز در این جلسه با تشریح فرآیندهای استعدادیابی و کلاسبندی ورزشکاران، بر لزوم تسریع در اجرای تفاهمنامهها و برنامههای مشترک تاکید نمود.
در پایان این بازدید، مقرر شد کارگروه مشترکی با محوریت آشنایی دانشآموزان استثنایی با رشتههای پایه و مادر تشکیل شود و برنامههای اجرایی لازم برای حضور حداکثری دانشآموزان تدوین و اجرا گردد.