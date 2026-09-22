در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإیمان

فرا رسیدن یکم مهرماه، موسم گشایش بوستان‌های دانایی و بازگشایی پرنشاط مدارس و دانشگاه‌های سراسر میهن، در تقارنی پرمعنا با هفته پرافتخار دفاع مقدس و نخستین سالگرد نام‌گذاری و ثبت رسمی روز ملی پرچم در تقویم رسمی کشور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجالی مغتنم و سرشار از نور است تا به ریسمان استوار هویت الهی و تاریخی خود تمسک جوییم و بر گرد نماد یگانگی ایران عزیز هم‌پیمان شویم؛ نمادی قدسی که به‌مثابه امانتی گران‌سنگ و بین‌نسلی، قرن‌ها سینه به سینه و دست به دست از نیاکان فداکار به ما رسیده و امروز پاسداری از شکوه آن برای سپردن به آیندگان، رسالتی تاریخی و ایمانی است.

پرچم سه‌رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً نمادی تشریفاتی، بلکه نمادی زنده و پویا از قرن‌ها مجاهدت، غیرت، آزادگی و تداوم فرهنگ ریشه‌دار این کهن‌بوم تمدن‌ساز است. تلفیق دل‌انگیز رنگ‌های سبزِ نشاط و معنویت اسلامی، سپیدی صلح، صدق و پاک‌نهادی تاریخی، و سرخی ایثار و شهادت، هنگامی که بر تارک خود به کلمه طیبه لااله‌الاالله و نام‌های متبرک الهی آراسته شد، حقیقت و جوهره این ملت را در اوج پیوند میان اصالت کهن ایرانی و باورهای ناب توحیدی به تصویر کشید.

در روزهای پر فراز و نشیب گذشته و در میانه آزمون‌های سترگی که از سوی جبهه استکبار و بدخواهان بر این سرزمین تحمیل شد، دیدیم که چگونه نام بلند ایران و اهتزاز این پرچم سه‌رنگ، همه تفاوت‌ها را در خود حل کرد و جان‌ها را در یک کالبد واحد به تپش انداخت. ایستادگی تاریخی ملت، حضور شبانه‌روزی و حماسی مردم در میادین و خیابان‌ها، و پایداری جانانه در دفاع از کیان میهن، امتداد همان راه مقدسی بود که با خون مطهر شهدای دفاع مقدس، فداکاری ایثارگران سلحشور، و خون پاک رهبر شهید و والامقام انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه آبیاری و جاودانه شد. این صحنه‌های کم‌نظیر همدلی اثبات کرد که پیوند عاطفی و ایمانی مردم با پرچم و خاک پاک میهن، تسخیرناپذیر است و تنوع اقوام، مذاهب و گویش‌ها در گستره ایران عزیز، ذیل الگوی وحدت در کثرت، همواره سرچشمه اقتدار، پویایی و زیبایی تمدنی ما بوده است.

امروز در پاسداشت این نماد مقدس و صیانت از این امانت بین‌نسلی و تمدنی، همه ارکان جامعه صاحب نقشی ماندگار و بی‌بدیل هستند. معلمان فرزانه، اساتید ارجمند، دانشجویان و دانش‌آموزان پرامید در کلاس‌های درس، سنگر دانایی، هویت‌یابی و خودباوری ملی را پاس می‌دارند و عهد جانانه با این پرچم را در عمق جان نسل نو می‌نشانند؛ اصحاب هنر، ادب و اندیشه با سرانگشت هنر و خلاقیت، پیام حماسه و عرق ملی را ماندگار می‌سازند؛ فعالان پرتلاش فرهنگی و رسانه‌ای و جوانان غیور گروه‌های مردمی و جهادی با خدمت مخلصانه در میدان، امید و همبستگی می‌آفرینند؛ بازاریان، اصناف باانصاف و کارگران پرتلاش با پایداری در سنگر تولید و معیشت، پایه‌های استقلال کشور را استوار می‌دارند؛ و تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی با ترجیح منافع ملی بر هر سلیقه‌ای، همگی دوشادوش یکدیگر امانت‌داران وفادار این بیرق برافراشته برای فردای ایرانند.

با تبریک صمیمانه این روز خجسته و بهار تعلیم و تربیت به آحاد ملت بزرگ و رشید ایران، از درگاه خداوند متعال سرافرازی روزافزون میهن اسلامی، اهتزاز همیشگی این درفش عزت و افتخار در سراسر گیتی، و توفیق همگان در ادای دین به راه نورانی شهیدان، پاسداری مؤمنانه از این امانت بین‌نسلی و حرکت پرشتاب به‌سوی افق‌های تمدن نوین اسلامی را در سایه توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف مسألت می‌نمایم.