شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس تصاویری از عطر افشانی و غبارروبی قبور مطهر شهدا‌ی گمنام شهرستان خنج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آیین عطر‌افشانی، غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدای گمنام شهرستان خنج استان فارس و شهید اهل سنت حاجی منفرد با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، امام جمعه، فرماندار، فرمانده فراجا، دادستان و رئیس دادگستری  و جمعی از مسئولان این شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم حاضران با حضور بر سر مزار شهدا و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام یاد و خاطره دلاورمردی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حجت نهاوندی - فارس

مزار گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد

مزار گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد

غبارروبی مزار شهدا

مزار گلزار شهدای خنج

عطرآگین شدن مزار گلزار شهدای خنج

مزار گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: گلزار شهدا ، شهدای دفاع مقدس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گلزار شهدای هریس به مناسبت آزادسازی خرمشهر عطرآگین شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
غبارروبی گلزار شهدای شهر هریس در هفته قوه قضائیه
شهروندخبرنگار فارس؛
عطرآگین شدن مزار مطهر شهدای خنج به روایت تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت شهادت حضرت معصومه (س) + فیلم و عکس
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نهاوند با برگزاری رژه خودرویی + فیلم
برگزاری جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) و هفته دفاع مقدس در نهاوند + فیلم
گلایه اتباع از تاخیر در تمدید گواهینامه
گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد + عکس
گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت + عکس
زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
آخرین اخبار
گلزار شهدای خنج در هفته دفاع مقدس عطرآگین شد + عکس
گلایه اتباع از تاخیر در تمدید گواهینامه
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در نهاوند با برگزاری رژه خودرویی + فیلم
برگزاری جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) و هفته دفاع مقدس در نهاوند + فیلم
گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت + عکس
زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
برپایی ایستگاه صلواتی در قم به مناسبت شهادت حضرت معصومه (س) + فیلم و عکس