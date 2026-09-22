باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آیین عطر‌افشانی، غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدای گمنام شهرستان خنج استان فارس و شهید اهل سنت حاجی منفرد با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، امام جمعه، فرماندار، فرمانده فراجا، دادستان و رئیس دادگستری و جمعی از مسئولان این شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم حاضران با حضور بر سر مزار شهدا و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام یاد و خاطره دلاورمردی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

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منبع: حجت نهاوندی - فارس

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