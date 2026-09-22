وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوییس، صبح امروز سه شنبه به وقت محلی در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوییس، صبح امروز سه شنبه به وقت محلی در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

این نخستین دیدار سیدعباس عراقچی در نیویورک و پس از حضور در سازمان ملل همزمان با حضور سران و نمایندگان جهان برای شرکت در هشتادو یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

انتظار می رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، نیویورک
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