باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری کردستان، با اشاره به توقف روند پرداخت تسهیلات در طرحهای جایگزین، گفت: با وجود معرفی ۴.۲ همت طرح جایگزین و تایید نهایی آن، بانکها در پرداخت منابع کوتاهی کردهاند و این وضعیت برای استان که نیازمند رونق تولید است، قابلقبول نیست.
وی با ابراز نارضایتی از عملکرد تسهیلات جزء ۱-۷ و ۲-۷ تبصره ۱۵ قانون بودجه، نرخهای جذب ۶۶ و ۷۴ درصدی را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: مدیران شعب موظفاند هرگونه مانع مدیریتی را سریعاً گزارش کنند تا در سطح ملی برطرف شود، اما تاخیر بیش از این در پروندههای معرفیشده به هیچوجه پذیرفته نخواهد بود.
ازهاری در ادامه از اختصاص ۴ همت تسهیلات قرضالحسنه برای مشاغل خرد و خانگی خبر داد و تصریح کرد: از این مبلغ، ۲.۴ همت بهصورت ملی و ۱.۶ همت در سطح استانی مدیریت میشود. توزیع این اعتبارات کاملاً شناور است و در پایان فصل پاییز، عملکرد بانکها و دستگاههای متولی بهدقت بررسی خواهد شد؛ سهمیه دستگاههایی که توان جذب نداشته باشند، بدون تعارف به مجموعههایی داده میشود که ظرفیت بالاتری برای اشتغالزایی نشان دادهاند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در پایان از تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای «طرحهای ایجادی» خبر داد و از دستگاههای اجرایی خواست تا پیش از پایان ضربالاجلها، طرحهای واجد شرایط را با اولویت رونق تولید و اشتغالزایی به بانکها معرفی کنند تا شاهد جذب حداکثری منابع تا پایان سال باشیم.