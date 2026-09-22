باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار مجتبی کاکایی روز سهشنبه در دیدار جمعی از کارکنان نیروهای مسلح، بسیجیان و مسئولان شهرستان با امام جمعه سرپلذهاب به مناسبت اولین روز از هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: حضور نیروهای مسلح و بسیجیان در آغاز هفته دفاع مقدس و تجدید پیمان با آرمانهای امام، انقلاب و شهدا، برای دوستان پیام امید و آرامش و برای دشمنان هشدار دارد.
وی اظهار کرد: این حضور و تجدید بیعت نشان میدهد نیروهای مسلح در آمادگی صددرصد قرار دارند و برای ادامه راه شهدا و امام شهدا و دفاع از کیان کشور تا آخرین قطره خون آمادهاند.
فرمانده سپاه سرپلذهاب با گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس دوران پرافتخاری بود که فرزندان ملت ایران با ایثار و جانفشانی، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند.
کاکایی افزود: ملت ایران تاکنون سه دفاع مقدس را تجربه کرده و مبنای اقتدار نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران در دفاعهای بعدی، همان تجربه دفاع مقدس اول و هشت سال جنگ تحمیلی است؛ اگر آن تجربه وجود نداشت، در دفاعهای بعدی با مشکلاتی مواجه میشدیم.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران اظهار کرد: تجربه ارزشمند دفاع مقدس باید برای نسلهای آینده حفظ و منتقل شود.
فرمانده سپاه سرپلذهاب با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نیز گفت: امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی، یاد کودکان بیگناهی را که در این مدرسه به شهادت رسیدند گرامی میداریم و برای پدران و مادران آنان صبر آرزو میکنیم.
فرمانده سپاه سرپلذهاب: نیروهای مسلح آماده پاسخ هرگونه تجاوز دشمن با مشت آهنین هستند
امام جمعه سرپلذهاب نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه دفاع مقدس نباید به یک مراسم و شعار محدود شود، گفت: باید از این دوران برای تقویت آمادگی، ایمان، توکل، وحدت و شناخت تهدیدهای دشمن درس گرفت.
حجتالاسلام حسین سلیمی افزود: دشمن همچنان وجود دارد و تهدیدها تنها به عرصه نظامی محدود نمیشود، بلکه امروز جنگ شناختی، ترکیبی، فکری، روانی و رسانهای نیز جریان دارد و باید متناسب با این تهدیدها آمادگی لازم را حفظ کرد.
وی با اشاره به نقش توکل و ایمان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: پیروزی تنها به تجهیزات و امکانات وابسته نیست و رزمندگان و شهدا در سختترین شرایط با توکل به خداوند ایستادگی کردند.
امام جمعه سرپل ذهاب، وحدت و انسجام را از دیگر درسهای دفاع مقدس دانست و گفت: دشمن تلاش میکند میان مردم اختلاف ایجاد کند، از این رو در شرایط حساس باید اختلاف سلیقهها را کنار گذاشت و با حفظ وحدت و انسجام در برابر تهدیدها ایستاد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد جدید جنگ و آمادگی نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصههای مختلف تأکید کرد.
فرمانده سپاه سرپلذهاب: نیروهای مسلح آماده پاسخ هرگونه تجاوز دشمن با مشت آهنین هستند
فرمانده تیپ ۷۱ صاحبالزمان (عج) پیاده مکانیزه پادگان ابوذر در آیین پیاده روی خانوادگی کارکنان ارتش و خانوادههای آنان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یادآور دلاوریها، ایثارگریها و جانفشانیهای رزمندگان نیروهای مسلح و نیروهای مردمی است که از جان خود گذشتند تا امروز کشور در امنیت و آسایش باشد.
سرهنگ رضا یاوری در حاشیه پیادهروی خانوادگی کارکنان و خانوادههای تیپ ۷۱ صاحبالزمان (عج) که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور دلاوریها، ایثارگریها و جانفشانیهای رزمندگان دلاور هشت سال دفاع مقدس، اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سایر نیروهای مسلح و نیروهای مردمی است.
وی افزود: بسیاری از عزیزان در دوران دفاع مقدس از جان شیرین خود گذشتند تا ما امروز در امنیت و آسایش، با اقتدار و افتخار به زندگی خود ادامه دهیم.
فرمانده تیپ ۷۱ صاحبالزمان (عج) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: این پیادهروی خانوادگی از میدان غدیر پادگان ابوذر آغاز شد و کارکنان و خانوادههای آنان مسیر میدان غدیر تا یادمان شهدای دوکوهه غرب را پیمودند و با حضور در این یادمان، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
وی با قدردانی از حضور کارکنان و خانوادههای آنان در این مراسم همچنین از برگزاری برنامه تجلیل از قهرمانان جنگ، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان در روز پنجشنبه خبر داد.
در پایان با قید قرعه از جمعی از شرکت کنندگان قدردانی شد.
به گزارش ایرنا، ۱۶ اسفند ۱۳۶۳ به دنبال بمباران هوایی پادگان ابوذر در غرب کرمانشاه توسط رژیم بعث یک هزار و ۲۸۰ نفر از نیروهای رزمنده ارتشی، سپاهی، بسیجی و مردم عادی به شهادت رسیدند و این بیشترین آمار شهدا در یک روز دفاع مقدس است.
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه با بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت طی هشت سال جنگ تحمیلی بارها مورد حمله هوایی، گلوله باران و موشک باران ارتش بعث قرار گرفت و ۸۵۶ نفر شهید، یک هزار و ۴۰۰ جانباز و ۱۱۲ نفر اسیر شدند.