هشت کشور عربی و اسلامی از اسرائیل خواستند به تعهدات خود در مرحله نخست طرح غزه عمل کرده و از هرگونه کوچ اجباری فلسطینیان خودداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزرای خارجه مصر، قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در بیانیهای مشترک پس از نشست خود در نیویورک، خواستار اجرای فوری تعهدات مرحله نخست طرح جامع غزه و ورود امن و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به این منطقه شدند.
در این بیانیه بر پایبندی به آتشبس و توقف تمامی نقضها تأکید و اعلام شد نقشه راه، چارچوب اجرای مرحله دوم طرح را فراهم میکند؛ مرحلهای که شامل خلع سلاح، خروج کامل نیروهای اسرائیلی، استقرار نیروی بینالمللی ثبات و آغاز بازسازی غزه است.
وزرای خارجه همچنین هرگونه اخراج یا کوچ اجباری فلسطینیان و تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی را رد کردند و خواستار توقف شهرکسازی، مصادره زمین، تخریب خانههای فلسطینیان و خشونت شهرکنشینان شدند.
آنها تأکید کردند غزه باید بخشی جداییناپذیر از سرزمین فلسطین باقی بماند و اجرای این طرح باید به مسیری قابل اعتماد و برگشتناپذیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی در چارچوب راهحل دو دولتی منجر شود.
منبع: اسپوتنیک