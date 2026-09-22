باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - امیر قادری در جلسه بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ملی سد و نیروگاه کانیگویژان اظهار کرد: تامین آب شرب پایدار برای مردم شهرستان بانه یک اولویت حیاتی و انکارناپذیر است، اما هرگونه تصمیمگیری در خصوص این پروژه باید مبتنی بر مطالعات دقیق کارشناسی و با هدف کسب «حداکثر منفعت و حداقل خسارت به طبیعت» باشد.
وی با اشاره به لزوم نهادینهشدن گفتمان توسعه متوازن در کردستان افزود: توسعه نباید به بهای آسیب به سرمایههای طبیعی استان تمام شود؛ از اینرو ضمن حمایت از احداث این سد با هدف رفع تنش آبی منطقه، در صورتی که الزامات و استانداردهای زیستمحیطی رعایت نشود، اجرای طرح با مخالفت روبهرو خواهد شد.
قادری گفت: احداث سد و نیروگاه «کانیگویژان» برای تامین آب پایدار بانه ضروری است، اما اجرای این طرح ملی تنها در صورت رعایت کامل پیوستهای زیستمحیطی مورد حمایت خواهد بود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و ملی را نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی دانست و تاکید کرد: تمامی دستگاههای متولی موظفاند با آسیبشناسی دقیق موانع، راهکارهای عملیاتی و قانونی ارائه داده و با پیگیری مستمر، زمینه پیشرفت اصولی این طرح را فراهم کنند.