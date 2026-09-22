آیین رونمایی از سه خودروی جدید گروه خودروسازی سایپا و افتتاح خط تولید آریا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین و مدیران وزارت صمت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین رونمایی از محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا و افتتاح خط تولید آریا، با اشاره به شرایط بسیار دشوار سال گذشته بواسطه جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و تداوم تحریم ها گفت: آنچه در کشور اتفاق افتاد، در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده و در هیچ دوره‌ای ایران با چنین هجمه‌ای از سوی دشمنان مواجه نشده بود اما با همت مضاعف شما صنعتگران پرتلاش سنگرهای تولید با قدرت به کار خود ادامه داد و بر این محدودیت ها و مشکلات غلبه کرد.

وی با تأکید بر نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط سخت کشور، خاطرنشان کرد: باید به رزمندگانی که در برابر دشمنان متخاصم ایستادگی کردند، ادای احترام کنیم و همچنین قدردان کسانی باشیم که در این دوره، چرخ‌های تولید را به گردش درآوردند و در سخت‌ترین شرایط، مهم‌ترین امر کشور یعنی تولید را کنار نگذاشتند.

سایپا توانست روبروی تمام مشکلاتی که از گذشته به ارث رسیده بود، بایستد

وزیر صمت با اشاره به اینکه سایپا طی چند ماه گذشته فراز و فرود زیادی را تجربه کرد، اما مدیرعامل گروه سایپا با حمایت دولت و همت مدیران و کارکنان خود توانست به خوبی مشکلات و معضلات سایپا را مدیریت کند گفت: امیدوارم سایپا به‌عنوان یک سرمایه ملی، همواره در مسیر رشد و توسعه حرکت کند و این پشتکار و تلاش شبانه روزی شما موجب شد امروز بسیاری از مشکلات بزرگ سایپا مرتفع شود.

اتابک تاکید کرد: معوقات گروه سایپا که از گذشته به این تیم مدیریتی به ارث رسیده، به‌خوبی کاهش پیدا کرده است اما هم مردم و هم دولت انتظار دارند هرچه سریعتر مابقی خودروهای معوق هم تولید و در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان تحویل داده شود.

وی اظهار داشت: شرکت سایپا به‌عنوان یک قطب عظیم اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در اشتغال و تولید دارد و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد مردم، چه از محل دارایی‌های عمومی و چه از محل اشتغال و فعالیت اقتصادی، به چنین مجموعه‌هایی وابسته است.

اتابک با بیان اینکه راه حفظ سرمایه، همیشه توسعه است و اگر این مهم در کشور ادامه پیدا نکند، اشتغال و اقتصاد دچار چالش خواهد شد، افزود: بنا بر تکلیفی که رئیس‌جمهور محترم در حمایت از تولید داشتند و به ما نیز ابلاغ کردند، حمایت از تولید مجدانه دنبال می‌شود و حتی در شرایط ناترازی انرژی نیز رئیس‌جمهور صراحتاً تأکید کرده‌اند که تا حد امکان برق صنایع قطع نشود.

وی ادامه داد: اگر حمایت از تولید به گفتمان عمومی کشور تبدیل شود، قطعاً بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد.

وزیر صمت همچنین در حمایت از گروه سایپا به عنوان یک سرمایه ملی گفت: وزارت صمت، سازمان گسترش و مجموعه همکاران ما، هر اقدامی را که برای تضمین حمایت مالی، ارتقای سقف اعتباری، برطرف کردن مشکلات سایر موارد گروه سایپا باشد را انجام داده و در آینده نیز پیگیری خواهند کرد.

وزیر صمت افزود: در گروه سایپا تعهدات معوقی وجود دارد که مربوط به این دوره مدیریتی نیست و قطعا شما مقصر ایجاد این میزان فروش نبوده‌اید، اما امروز شما مدیران و کارکنان این مجموعه به عنوان مسئول وظیفه دارید، رضایت به حق مردم را کسب کنید.

وی ادامه داد: معوقات گروه سایپا به‌خوبی کاهش پیدا کرده اما همچنان بخشی از شکایت‌هایی که من دریافت می‌کنم، مربوط به معوقات خودرو است و لذا انتظار ما این است که با وجود شرایط بسیارسخت کشور، سطح تولید در کارخانه افزایش پیدا کند تا هرچه زودتر این تعهدات به مشتریان پاس شود.

اتابک در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مطالبات اصلی دولت چهاردهم در صنعت خودرو، رضایت مردم از خودروهای داخلی است، تصریح کرد: خودروسازان باید بیش از گذشته در این حوزه گام بردارند و خودروهای را روانه بازار کنند که از نظر کیفی سطح بالاتری داشته باشد.

ورود سایپا به توسعه موتور و کاهش مصرف سوخت

اتابک با اشاره به برنامه‌های گروه سایپا در حوزه توسعه موتور و کاهش مصرف سوخت، گفت: تلاش زیادی در این حوزه انجام شده و انتظار دارم با توجه به دستور رئیس جمهور محترم تولید خودروهای کم مصرف با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: طراحی و تولید موتورهای هیبریدی که شما به آن ورود کرده‌اید، بسیار کار خوب و بزرگی است و باید این محصولات هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در آیین رونمایی از محصولات جدید سایپا، با اشاره به شرایط این گروه در آغاز دوره مدیریتی خود اظهار کرد: مشکلات سایپا را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی مربوط به مسائل عمومی صنعت و صنعت خودرو بود که تحت تأثیر شرایط کشور، تحریم‌ها و دو جنگی قرار داشت که در آن سال تجربه کردیم و بخش دیگر به مشکلات اختصاصی سایپا بازمی‌گشت که به مراتب جدی‌تر و عمیق‌تر بود.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اختصاصی سایپا را فروش مازاد بر ظرفیت و توان تولید عنوان کرد و افزود: این موضوع می‌توانست برای سال‌ها شرکت را با چالش مواجه کند. به عنوان نمونه، در حالی که ظرفیت سالانه تولید شاهین حدود ۵۰ هزار دستگاه است، در مقطعی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در سامانه یکپارچه برای این محصول ثبت‌نام شده بود، رقمی معادل ۱۰ سال ظرفیت تولید این خودرو، در حالی که قرار بود تمامی این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل داده شوند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کاهش تعهدات گذشته تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این تعهدات کاهش یافته و نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه شاهین در این دوره مدیریتی به مشتریان تحویل شده است. این در حالی است که طی یک‌سال‌ونیم گذشته فروش جدیدی برای شاهین انجام نشده و برای ماه‌های آینده نیز فروش این محصول در برنامه قرار ندارد تا تعهدات موجود مدیریت و تعیین تکلیف شود.

شیخ‌زاده همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های گروه سایپا گفت: حمایت وزارت صمت نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های اصلاحی و عبور سایپا از شرایط دشوار داشته است.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره عملکرد شرکت‌های خودروسازی در شرایط بحرانی افزود: تجربه شرکت‌های موفق نشان می‌دهد که برای جلوگیری از تکرار بحران‌ها در آینده، توسعه محصول باید از امروز در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس، همکاران ما با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار و با حداقل هزینه، فرآیند توسعه محصولات جدید را ادامه دادند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: معرفی این محصولات جدید می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای سایپا باشد و توسعه محصولات جدید، بخشی از مسیر این گروه برای پاسخ به نیازهای آینده بازار و تقویت سبد محصولات است.

شیخ زاده تاکید کرد: اینجا سایپای ایران است و این شرکت یک سرمایه ملی محسوب می شود. ما وظیفه داریم با تمام توان تلاش کنیم تا این سرمایه ملی به بهترین شکل حفظ و اداره شود تا آورده ثمرات آن نصیب تمامی مشتریان، ذی نفعان و مردمر کشورمان شود.

آریانو، سایپا ۲۵۱ و z25 محصولات جدید گروه سایپا

در این مراسم، مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حوزه توسعه محصول، کیفیت و مهندسی از توسعه و آماده‌سازی سه محصول جدید با تمرکز بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه ساخت داخل و پاسخ به نیازهای بازار خبر داد.

رادمنش با اشاره به توسعه «آریانو» گفت: این خودرو نسل جدید آریا است که با فناوری پلاگین‌هیبرید توسعه یافته و در راستای حرکت گروه سایپا به سمت محصولات کم‌مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید طراحی شده است.

وی همچنین از «سایپا ۲۵۱» به‌عنوان محصول جدید دیگر این گروه یاد کرد و افزود: این وانت با طراحی جدید و ابعادی مشابه وانت ال۹۰ توسعه یافته و از ظرفیت حمل بار ۶۰۰ کیلوگرم برخوردار است.

قائم‌مقام مدیرعامل گروه سایپا در حوزه توسعه محصول در ادامه به نسل جدید وانت سنگین این گروه با نام «25Z» اشاره کرد و گفت: این محصول از ظرفیت باربری و فضای بار مشابه نیسان برخوردار است و در عین حال با عرض بیشتر و ارتقای شاخص‌های ایمنی، به موتور پیشرفته ۲۵۰۰ سی‌سی مجهز شده است.

رادمنش تأکید کرد: توسعه این محصولات در چارچوب برنامه گروه سایپا برای نوسازی سبد محصول، کاهش مصرف سوخت، ارتقای ایمنی و پاسخ به نیازهای متنوع بازار دنبال شده است.