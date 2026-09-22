ایمان، وحدت و ایستادگی مردم ستون اقتدار امروز جمهوری اسلامی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی در این مراسم با اشاره به فداکاری‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: ایمان و ایثار ملت ایران موجب شد کشور در برابر حمایت ۴۰ کشور از رژیم بعث ایستادگی کند و حتی یک وجب از خاک ایران اشغال نشود.

او با بیان اینکه مردم مبعوث شده‌اند و حضور آنان پشتوانهٔ اصلی امنیت کشور است، افزود: دشمن امروز با جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی به‌دنبال ناامیدسازی جامعه است، اما رهبری، وحدت و انسجام مردم، نیرو‌های مسلح و مسئولان، سدّی در برابر این فشارهاست.

طهماسبی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی و فناوری‌های نوین کشور، نقش نیرو‌های مسلح را در حفظ امنیت منطقه برجسته دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های جهانی با اقتدار ایستاده است.

استاندار گلستان، از ایثارگران، آزادگان، جانبازان و برگزارکنندگان مراسم تقدیر کرد.