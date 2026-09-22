باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که ایران و آمریکا احتمالاً پس از انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر به توافق خواهند رسید.
ترامپ با اشاره به گزینههای پیش روی واشنگتن در قبال تهران مدعی شد: «آیا با ایران به توافق خواهیم رسید تا بتواند بازسازی شود و کشوری بسیار بهتر از گذشته ایجاد کند یا آن را نابود کنم؟»
ترامپ در ادامه گفت با این حال معتقد است دو کشور «بلافاصله پس از انتخابات» به توافق خواهند رسید، زیرا به گفته او دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد ایران منتظر است نتیجه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر را ببیند. ترامپ در ادامه گفت: «آنها متوجه نیستند که من نامزد انتخابات نیستم»! و افزود که پیشتر انتخابات ریاستجمهوری را با «پیروزی قاطع» پشت سر گذاشته است!
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد: «اجازه نخواهم داد ایران سلاح هستهای داشته باشد.»
او همچنین در موضعی خصمانه از تمامی کشورها خواست به آمریکا در اعمال «انزوای کامل اقتصادی ایران» بپیوندند.
رئیسجمهور آمریکا درباره جنگ غزه گفت زمانی که سال گذشته در این مجمع سخنرانی کرده بود، جنگ همچنان با شدت ادامه داشت و گروگانها در تونلهای حماس بودند و چشماندازی برای پایان درگیری وجود نداشت.
ترامپ افزود: «اما اینجا، در حاشیه مجمع عمومی، نخستین گامها را برداشتیم که همهچیز را تغییر داد.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که چند هفته بعد، جنگ غزه پایان یافت و «هزاران نفر» از مرگ نجات پیدا کردند.
ترامپ همچنین گفت: «ما همه گروگانهای باقیمانده را نیز به خانه بازگرداندیم؛ همه آنها، چه زنده و چه کشتهشده.»
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ اوکراین گفت دولتش در حال همکاری با رهبران روسیه و اوکراین برای حلوفصل این درگیری است.
ترامپ افزود: «این مسئله را نیز حل خواهیم کرد.»
رئیسجمهور آمریکا گفت: «فکر میکنم این اتفاق زودتر از آنچه مردم تصور میکنند رخ خواهد داد.»
او در مورد ونزوئلا هم گفت آمریکا و ونزوئلا بزرگترین توافق نفتی تاریخ را امضا کردهاند که ۶۵ میلیارد بشکه نفت را در بر میگیرد.
ترامپ مدعی شد این توافق منافع زیادی برای هر دو کشور خواهد داشت و به کاهش هزینه انرژی در سراسر جهان کمک خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت «بزرگترین شرکتهای نفتی جهان» در حال ورود به ونزوئلا هستند و ارقام مربوط به این همکاری «کاملاً شگفتانگیز» است.
ترامپ در ادامه ادعا کرد آمریکا و ونزوئلا رویهم «بیش از ۶۰ درصد نفت جهان» را در اختیار دارند.
او اعلام کرد واشنگتن قصد دارد دو پایگاه نظامی «بزرگ» در گرینلند ایجاد کند و روند گسترش حضور نظامی خود در این جزیره را آغاز خواهد کرد.
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «دیگر هرگز به هیچ دشمن آمریکا اجازه داده نخواهد شد که در گرینلند حضور نظامی داشته باشد یا بدون موافقت کتبی صریح ما، سرمایهگذاریهای حساس در آنجا انجام دهد.»
او افزود آمریکا «بلافاصله روند ایجاد یک حضور نظامی گسترده در مکانهای مناسب» در گرینلند را آغاز خواهد کرد.
ترامپ همچنین اعلام کرد که قرار است امروز توافق امنیتی سهجانبه میان آمریکا، دانمارک و گرینلند را با نمایندگان دو طرف امضا کند. به گفته او، این توافق امنیت اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را نیز تقویت خواهد کرد و ناتو اکنون «قویتر از همیشه» است.
منبع: الجزیره