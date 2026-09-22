باشگاه خبرنگاران جوان - ورود به پایه اول دبستان، اولین تجربه جدی کودک در یک جامعه مستقل بدون حضور مستقیم والدین است.
برای پسربچهها، محیط حیاط مدرسه با بازیهای پرانرژی، دویدنها، تفاوتهای جثهای و رقابتهای ناگهانی همراه است. کودکی که تا دیروز در محیط امن خانه یا مهدکودکهای کنترلشده بوده، ممکن است با رفتارهایی مانند هل دادن، تمسخر، طرد شدن یا زورگویی روبهرو شود و نداند چطور باید واکنش نشان دهد.
این گزارش به زبانی ساده و کاربردی تدوین شده تا بتوانید پسرتان را پیش از ورود به مدرسه توانمند کنید.
کودکان کلاساولی هنوز تفاوت رفتارهای مختلف را نمیدانند. اولین وظیفهٔ شما این است که با مثالهای ملموس تفاوت ۳ مفهوم زیر را به فرزندتان یاد دهید:
شوخی و بازی معمولی: دو طرف میخندند و هر دو خوشحالند. اگر یکی بگوید «بس کن»، دیگری متوقف میشود.
اختلاف یا دعوای همسالان: دو بچه سر یک اسباببازی، نوبت تاب یا توپ دعوا میکنند؛ قدرتشان تقریباً برابر است و هدفشان تصاحب بازی است، نه تحقیر دیگری.
تکرارشونده است (یا خطر تکرار دارد).
نابرابری قدرت وجود دارد (از نظر جثه، سن، تعداد یا نفوذ).
عمدی و آزاردهنده است (هدفش ترساندن، تحقیر یا کنار گذاشتن کودک است).
مهارت «زبان بدنِ قهرمان»
تحقیقات نشان میدهد کودکانی که سرهای پایین، شانههای افتاده و صدای لرزان دارند، بیشتر هدف افراد قلدر قرار میگیرند.
به او یاد دهید مثل یک قهرمان بایستد:
شانهها عقب، سینه جلو، دستها کنار بدن (نه در جیب و نه جمعشده در شکم).
نگاه مستقیم به چشم طرف مقابل: نگاه کردن به چشمها نشانهٔ نترسیدن است.
تکنیک «جملهٔ کوتاه و قاطع»
کودک نباید در برابر قلدری التماس کند، گریه کند یا بحثهای طولانی راه بیندازد؛ چون فرد قلدر دقیقاً به دنبال دیدن عجز و گریهٔ اوست.
آموزش جملات آماده: ۳ یا ۴ کلمهٔ قدرتمند با صدای بلند، رسا و محکم (بدون جیغ کشیدن):
«به من دست نزن!»
«این کار مسخره است، تمومش کن!»
«خوشم نمیاد، دیگه این کارو نکن!»
بلافاصله بعد از گفتن این جمله، کودک باید برگردد و به سمت دیگران یا یک بزرگسال راه برود.
بسیاری از پسرها به دلیل ترس از برچسب «بچهننه» یا «خبرچین» بودن، اذیت شدنشان را مخفی میکنند.
این فرمول را به او بیاموزید:
خبرچینی (بد): وقتی میخواهی فقط دیگری را توی دردسر بیندازی (مثلاً: «آقا، علی خوراکیش رو نخورد!»).
درخواست کمک/گزارش (شجاعت و وظیفه): وقتی سلامت، امنیت، وسایل یا روحیهٔ تو یا همکلاسیت در خطر است (مثلاً: «آقا، رضا خوراکی منو به زور برداشت / منو هل داد»).
بچههای تنها، آسیبپذیرترین اهداف در حیاط مدرسهاند.
به فرزندتان آموزش دهید در زنگهای تفریح در گوشههای خلوت نایستد.
به او بیاموزید در جمع حرکت کند؛ حتی اگر هنوز دوست صمیمی پیدا نکرده، نزدیک گروهی از بچهها که بازیهای آرامتری میکنند یا نزدیک محل ایستادن ناظم بازی کند.
قانون حریم شخصی: «هیچکس حق ندارد بدون رضایتت بدنت را لمس کند، به تو ضربه بزند یا وسایلت را بگیرد.»
اگر کسی دست روی او بلند کرد، اولویت اول دفاع، عقبنشینی سریع به سمت بزرگسال است، نه درگیر شدن در یک نبرد فیزیکی خطرناک.
تمرین در خانه با روش نقشآفرینی
بچههای ۶-۷ ساله با سخنرانی و نصیحت یاد نمیگیرند؛ آنها با «بازی و شبیهسازی» مهارت پیدا میکنند.
سناریو در اتاق خواب: شما نقش یک بچهٔ قلدر در حیاط را بازی کنید (مثلاً اسباببازی او را بدون اجازه بکشید یا به شوخی مسخرهاش کنید).
از کودک بخواهید:
۱. صاف بایستد و در چشمتان نگاه کند.
۲. دستش را با حالت ایست بالا بیاورد و با صدای محکم بگوید: «نوبته منه، پس بده!» ۳. برگردد و به سمت مبل (که نماد میز معلم است) برود.
سپس نقشها را عوض کنید تا او ببیند شما چطور با آرامش و اعتمادبهنفس رفتار میکنید.
«زدن به جای زدن» (تو هم محکم بزنش!): این توصیه کودک را دچار اضطراب شدید میکند؛ اگر زورش نرسد احساس شکست مضاعف میکند و در مدرسه هم به عنوان متخلف شناخته میشود.
«هیچی نگو، بذار فکر کنه عاقلی»: سکوت، چراغ سبز به فرد قلدر برای تکرار رفتار است.
واکنش بیشازحد هیجانی و داد و بیداد در خانه: اگر با شنیدن ماجرا وحشتزده شوید یا عصبانی شوید، کودک دفعه بعد اتفاقات را از ترس ناراحتی شما پنهان میکند.
دخالت مستقیم و شخصی در حیاط مدرسه با بچهٔ خاطی: این کار فرزندتان را در چشم همسالان ضعیف نشان میدهد. مداخله باید همیشه از کانال رسمی مدرسه انجام شود.
نشانههای خاموش (چگونه بفهمیم پسرمان در سکوت اذیت میشود؟)
پسرها معمولاً اتفاقات سخت را بیان نمیکنند. به این علائم هشداردهنده توجه کنید:
دردهای ساختگی و بیدلیل در روزهای مدرسه (دلدرد، حالت تهوع یا سردرد قبل از رفتن به مدرسه)
گم شدن یا آسیبدیدگی مداوم وسایل، لباسهای خاکی یا پاره و کبودیهای بدون توضیح.
تغییر در خلقوخو: پرخاشگری ناگهانی با خواهر/برادر کوچکتر، گوشهگیری و بهانهگیریهای شدید.
بیمیلی ناگهانی به رفتن به مدرسه یا سوار شدن به سرویس.
اختلال در خواب، کابوسهای شبانه یا شبادراری ناگهانی.
مرحله ۱: خانه
گوش دادن بدون قضاوت + اطمینانبخشی: «تقصیر تو نبوده، من پشتتم.»
مرحله ۲: مدرسه
جلسه حضوری و محترمانه با معلم/ناظم با مستندات مشخص (زمان، مکان، نام افراد)
مرحله ۳: پیگیری و تقویت
پیگیری گزارش مدرسه پس از ۱ هفته + تقویت مهارتهای اجتماعی و ورزشی کودک
تخلیه هیجانی کودک: هرگز نگویید «چرا خودت کاری نکردی؟». بگویید: «ممنونم که بهم گفتی، کار خیلی درستی کردی. با هم حلش میکنیم.»
مستندسازی و گفتوگو با مدرسه: با خونسردی به سراغ کادر آموزشی بروید و درخواست نظارت در نقاط کور (مانند سرویس بهداشتی، انتهای حیاط یا هنگام زنگ ورزش) را ثبت کنید.
تقویت عزتنفس خارج از مدرسه: ثبتنام در یک کلاس ورزشی (مثل ژیمناستیک یا ورزشهای رزمی با مربی دلسوز) کمک فوقالعادهای به پسرها میکند تا زبان بدن قدرتمند، اعتمادبهنفس فیزیکی و دوستان جدید پیدا کنند.
توانمندسازی فرزند در برابر قلدری بهمعنای آموختن جنگیدن نیست، بلکه تقویت عزتنفس، شناخت مرزها و داشتن شجاعت برای ایستادگی و درخواست کمک است.
کودکی که پیوند عاطفی امنی با خانواده داشته باشد و بداند قضاوت نمیشود، هرگز در برابر رفتارهای آزاردهنده احساس بیپناهی نخواهد کرد.
منبع: فارس