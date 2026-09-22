باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی مستندهای کوتاه حاضر در بخش مسابقه این دوره به شرح زیر هستند:

«برای کیان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سارا طالبیان، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«پنجره‌ها» به کارگردانی حدیث مطوری و مهدی مطوری و تهیه‌کنندگی مرتضی مطوری، محصول موسسه فرهنگی هنری شادی آوران هنر خوزستان و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان

«تنها می‌مانیم» به کارگردانی سیدمسعود آستانداری و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات احمدی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج

«روایت میناب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران

«زمین ما» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ریبین بادپر

«کوه راستین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حدیث جان بزرگی، محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«مشق جنگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیررضا دهقانی

مستند‌های حاضر در بخش مسابقه جشنواره، سوژه‌هایی ویژه درباره کودکان و نوجوانان دارند. بر این اساس مقرر شده است آثار در روزهای برگزاری سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در قالب کارگاه، با حضور خانواده‌های این گروه سنی و عوامل هر مستند به نمایش گذاشته شود.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.