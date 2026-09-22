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ثروت پنهان زیر یخ‌ها؛ چرا گرینلند میدان جنگ جدید قدرت‌های بزرگ است؟ + فیلم

گرینلند با موقعیت راهبردی در قطب شمال و برخورداری از منابع معدنی و انرژی، به یکی از نقاط مهم رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا، روسیه و چین تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - توافق جدید میان آمریکا، دانمارک و دولت گرینلند مسیر گسترش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره را هموار می‌کند؛ از تضمین دسترسی نیرو‌های آمریکایی و حقوق پروازی تا امکان توسعه تأسیسات نظامی، در حالی که کپنهاگ بر حاکمیت دانمارک و حق تعیین سرنوشت مردم گرینلند تأکید دارد.

اهمیت گرینلند فقط به موقعیت نظامی آن محدود نیست؛ ذخایر احتمالی نفت و گاز، مواد معدنی کمیاب و منابع آب شیرین، در کنار موقعیت جزیره در مسیر‌های راهبردی قطب شمال، آن را به بخشی از رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ در این منطقه تبدیل کرده است.

 
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