رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ازقرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) در مدارس کشور هم‌زمان با روز چهارشنبه خبرداد

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید واین رویداد مهم، اظهارکرد: آغاز سال تحصیلی همواره یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ایران اسلامی محسوب می‌شود و بوی ماه مهر همیشه بانشاط، تلاش و پشتکار آمیخته است. در سال جاری نیز امیدواریم به لطف حضرت حق، موجی از شور، نشاط و امیدواری در جامعه پدیدار شود و مردم سرزمین ایرانِ امام رضا (ع)، پس از پشت سر گذاشتن روز‌های سخت و امتحانات سنگین الهی، بیش از هر زمان دیگری احساس پیروزی و موفقیت را در دل‌های خویش حس کنند و همگان نظاره‌گر ایرانِ سربلند و متحد باشند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های ایجاد سربلندی در جامعه، توجه و استمداد از ولی‌نعمت معنوی، فکری و مادی همه عالم و به‌ویژه ملت ایران، حضرت رضا (ع) است، افزود: همه مردم این سرزمین، هویت و اصالت خود را مدیون امام خویش هستند و به لطف و عنایات خاصه ایشان امید دارند.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به تقارن روز اول مهرماه با روز چهارشنبه، یعنی روز زیارتی امام هشتم (ع)، تصریح کرد: این تقارن، فرصتی مغتنم است تا به‌رسم ادب، بیش از گذشته به محوریت نور و قداست ایران عزیز توجه کنیم.

طالبی، خاطرنشان کرد:از این رو، با هماهنگی دولت، به‌ویژه وزیرآموزش‌وپرورش، در برنامه‌های روز بازگشایی سال تحصیلی جدید، موضوع توجه به امام رئوف (ع) بیش از گذشته موردتأکید قرار گرفت و به‌صورت ویژه، قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع) در تمامی مدارس کشور، شکوهی از ادب حضور در سرزمین ایرانِ امام رضا (ع) را، منعکس خواهد کرد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، افزود: همچنین در این آیین، قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (علیه‌السلام) با نیت زیارت به نیابت از رهبر شهید انقلاب (رحمت‌الله علیه) و شهدای سرافراز دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای عزیز دانش‌آموز شهرستان میناب، همراه خواهد بود تا روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در میان نسل جوان و نوجوان کشور بیش‌ازپیش، تقویت شود.

وی در پایان، از برگزاری رویدادی ویژه در مشهد مقدس خبر داد و گفت: در مشهدالرضا (ع) نیز برنامه‌ریزی شده است تا با اجتماع چند هزارنفره دانش‌آموزان در صحن انقلاب اسلامی و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، شکوه تجدید بیعت آینده‌سازان کشور با عالم آل محمد (ع) در آستانه آغاز سال تحصیلی، به نمایش گذاشته شود.

برچسب ها: مدارس ، امام رضا (ع) ، دانش آموزان
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