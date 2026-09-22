معاون عمرانی وزیر کشور، در سفر به شیراز ضمن اشاره به واردات سوخت و برق به دلیل مصرف غیراستاندارد، بر ضرورت تدوین مقررات جامع «ساختمان سبز» تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود نصرتی، معاون عمرانی وزیر کشور در آیین افتتاح پروژه‌های بزرگ زیست‌محیطی شهرداری شیراز و رونمایی از طرح‌ها و دستاورد‌های جدید حوزه امداد، زیرساخت‌های شهری و پدافند غیرعامل، بر ضرورت کاهش اتلاف انرژی تأکید کرد.

او با بیان اینکه موضوع ساختمان سبز باید به یکی از محور‌های جدی برنامه‌ریزی عمرانی در استانداری‌های سراسر کشور تبدیل شود، اظهار داشت: اجرای این طرح نباید تنها به ساختمان‌های مسکونی محدود شود، بلکه واحد‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، مراکز اداری و مجموعه‌های تجاری نیز باید مشمول این رویکرد باشند.

نصرتی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در حوزه منابع انرژی گفت: با وجود برخورداری ایران از ذخایر گسترده انرژی، مصرف غیربهینه موجب شده کشور در برخی مقاطع برای تأمین برق و سوخت‌هایی از جمله بنزین و گازوئیل به واردات متوسل شود. به گفته وی، اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در ساختار و استاندارد‌های ساختمان‌ها می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

معاون عمرانی وزیر کشور همچنین به پایین بودن بهره‌وری برخی نیروگاه‌های دولتی و میزان بالای مصرف انرژی در صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان اشاره کرد و افزود: مسئله هدررفت انرژی تنها به صنایع محدود نمی‌شود و ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری نیز سهم قابل توجهی در این زمینه دارند؛ بنابراین افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف باید به صورت همزمان در بخش دولتی، صنایع و مجموعه‌های خصوصی دنبال شود.

او در ادامه بر ضرورت تدوین مقررات جامع برای ساختمان‌های سبز تأکید کرد و گفت: این مقررات باید علاوه بر مدیریت مصرف انرژی، موضوعاتی مانند مقاومت سازه، آمادگی در شرایط اضطراری و الزامات پدافند غیرعامل را نیز پوشش دهد. هدف این است که الزامات ساختمان سبز از سطح آیین‌نامه و مقررات فراتر رفته و در پروژه‌های واقعی اجرایی شود.

گردهمایی مدیران شهری ۴۶ شهر کشور در شیراز

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نشست‌های تخصصی مدیران شهری در شیراز اشاره کرد.

او گفت: مدیران عامل سازمان‌های همیاری شهرداری‌های چهار استان مرزی فعال در حوزه واردات، به همراه مدیران عامل سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار ۴۶ شهر کشور، برای بررسی موضوعات مرتبط در شیراز حضور یافته‌اند.

نصرتی افزود: در این نشست که با حضور شهردار شیراز و معاون عمرانی استانداری فارس برگزار می‌شود، راهکار‌های مربوط به تأمین و عرضه کالا‌های اساسی با کیفیت مناسب و قیمت پایین‌تر برای شهروندان بررسی خواهد شد.

او همچنین از برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران آتش‌نشانی شهر‌های مختلف کشور در شیراز خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با توجه به نزدیک شدن به هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، برگزار می‌شود و در آن یاد و خاطره شهدای سازمان آتش‌نشانی نیز گرامی داشته خواهد شد.

معاون عمرانی وزیر کشور در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت شهری استان فارس و شهر شیراز، بر استفاده از تجربیات موفق جهانی و توسعه خدمات شهری تأکید کرد‌.

ا و گفت: هدف باید حرکت به سمت ایجاد شهر‌ها و روستا‌هایی سبزتر، ایمن‌تر و زیست‌پذیرتر باشد؛ به گونه‌ای که منابع انرژی به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ شود.