یک فروند جنگنده اف-۱۶ آمریکا در پایگاه هوایی اسپانگدالم در غرب آلمان سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک فروند جنگنده اف-۱۶ آمریکا بعدازظهر سه‌شنبه در پایگاه هوایی اسپانگدالم در غرب آلمان سقوط کرد و خلبان آن با خروج اضطراری از هواپیما جان سالم به در برد.

این جنگنده متعلق به «یگان ۵۲ عملیات جنگنده» آمریکا بود و حدود ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ) سقوط کرد. دفتر مطبوعاتی پایگاه هوایی اسپانگدالم اعلام کرد: «خلبان با موفقیت از هواپیما خارج شده و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.»

این دفتر افزود علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات بیشتر پس از مشخص شدن جزئیات منتشر خواهد شد.

پیش‌تر، اداره منطقه بیتبورگ-پروم اعلام کرده بود واحد‌های آتش‌نشانی و حفاظت در برابر حوادث به محل حادثه اعزام شده‌اند. مقام‌های منطقه‌ای گفتند بر اساس اطلاعات فعلی، یک نفر در این حادثه زخمی شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سقوط جنگنده ، جنگنده اف16
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