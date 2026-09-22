باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به وضعیت پروازهای ایران به عراق گفت: در حال حاضر محدودیت مربوط به فرودگاه بغداد است و سازمان هواپیمایی کشوری در حال رایزنی برای انتقال پروازهای بغداد به فرودگاه نجف است.
وی درباره وضعیت پروازهای فردا اظهار کرد: از ساعت ۲۴ امشب به وقت محلی، فرودگاه بغداد پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمیدهد و به همین دلیل در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است، به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند.
اخوان افزود: فرودگاه نجف در حال حاضر چنین محدودیتی ندارد و تلاش میکنیم هماهنگیهای لازم برای انجام پروازهای مقصد عراق از طریق این فرودگاه انجام شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به نگرانی مسافران درباره وضعیت بلیتهای برگشت نیز گفت: موضوع نحوه انجام پروازهای مربوط به مسافرانی که از عراق بازمیگردند، در حال بررسی و هماهنگی است و اطلاعرسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: به جز موضوع پروازهای بغداد، سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول وجود ندارد و پروازها طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پروازها وجود ندارد.
او گفت: تنها پرواز عمان شرکت هواپیمایی های داخلی از جمله ماهان و قشم ایر به دلیل تحریم ها فردا انجام نمی شود.
اخوان خاطرنشان کرد: رایزنیها برای انتقال پروازهای بغداد به نجف ادامه دارد و در صورت نهایی شدن هماهنگیها، جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.