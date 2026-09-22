سیدعلی صالحی با پیوستن به سری جدید «سرنخ»، در نقش یکی از افسران پلیس کلانتری مرکزِ شهر خیالی پرچین مقابل دوربین رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی صالحی یکی از چهره‌های سری جدید «سرنخ» است که در قالب رئیس «کلانتری مرکز» در قصه‌های این فصل حضور خواهد داشت؛ کلانتری‌ای در شهر خیالی «پرچین» که بخش مهمی از اتفاقات و پرونده‌های سری جدید در آن شکل می‌گیرد.

در ساختار تازه «سرنخ»، اتفاقاتی که میان افسران، مراجعه‌کنندگان و دیگر شخصیت‌ها رخ می‌دهد، با روند مسابقه پیوند خورده است. مخاطبان همزمان با دنبال کردن قصه باید به تصاویر، دیالوگ‌ها، رفتار شخصیت‌ها و جزئیات پرونده‌ها توجه کنند و سرنخ‌های لازم برای پاسخ به پرسش‌های برنامه را به دست آورند.

سری جدید «سرنخ» در کنار حفظ فضای معمایی و مسابقه‌ای، بر افزایش دانش و آگاهی اجتماعی مخاطبان با هدف پیشگیری از جرائم نیز تمرکز دارد و تلاش می‌کند مخاطب را از یک بیننده صرف به مشارکت‌کننده‌ای فعال در تحلیل اتفاقات و کشف سرنخ‌ها تبدیل کند.

سری جدید برنامه «سرنخ» به تهیه‌کنندگی آریا طاهری، کارگردانی ابوذر حیدری و نویسندگی آزاده محسنی برای پخش از شبکه نسیم در حال تولید است و به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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