رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از داده‌های معتبر در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، تصریح کرد: تخصیص درست منابع، توزیع عادلانه امکانات و جلب همراهی مردم، نیازمند تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات دقیق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت روند اجرای طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به‌عنوان نخستین سرشماری ثبتی‌مبنای کشور بررسی و ابعاد مختلف اجرایی، داده‌ای و زیرساختی این طرح ارزیابی شد.

در این نشست، مجریان طرح گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه تجمیع، پردازش، اعتبارسنجی و بهره‌برداری از داده‌های ثبتی ارائه کردند. 

بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های ایجادشده با اتکا به داده‌های ثبتی، فناوری‌های نوین و ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک پایگاه اطلاعاتی معتبر و یکپارچه برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های کلان و استقرار حکمرانی داده‌محور در کشور باشد.

در ادامه، وضعیت اعتبارسنجی و کیفیت‌سنجی داده‌ها و همچنین میزان پیشرفت در تأمین و تبادل داده‌های مورد نیاز از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. 

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره داده‌های مورد نیاز طرح، دستور داد دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده‌اند، در اسرع وقت نسبت به ایفای کامل تعهدات و وظایف قانونی و اجرایی خود اقدام کنند.

همچنین در این جلسه، آخرین وضعیت انطباق‌سنجی کدهای پستی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۷۴ درصد از فرآیند انطباق‌سنجی تثبیت و محقق شده و عملیات مربوط به ۲۶ درصد باقی‌مانده نیز در حال تکمیل است.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌های معتبر، اظهار داشت: امروز دیگر مسئله اصلی کشوردر این حوزه، نبود داده و اطلاعات نیست؛ بلکه موضوع اساسی، استفاده صحیح، هدفمند و حداکثری از داده‌ها و تبدیل آن به مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری عمومی است.

پزشکیان تصریح کرد: از این پس تمام تصمیمات ما باید بر مبنای داده‌ها باشد و آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده و بهره‌برداری درست و حداکثری از داده‌ها و اطلاعات است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نقش داده‌های معتبر در تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه امکانات و تبیین و اقناع افکار عمومی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بر اساس داده‌های دقیق، منابع کشور را به‌درستی تخصیص و توزیع کنیم و تصمیمات اتخاذشده را برای مردم به‌درستی تبیین و تشریح کنیم، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها فراهم خواهد شد.

در ادامه، رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره کاربرد داده‌محوری در مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، گفت: این سامانه‌ها و داده‌های حاصل از آنها امکان احصا، پایش و رصد الگوهای حضور، جابه‌جایی و تردد افراد در تهران و سایر شهرها را فراهم کرده است.

پزشکیان افزود: این دستاورد، نمونه‌ای از ظرفیت‌های حکمرانی داده‌محور است که از ابتدای آغاز به کار دولت بر ضرورت توسعه و بهره‌گیری از آن تأکید شده است و می‌توان بر مبنای این اطلاعات، برنامه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، را با رویکردی هدفمند، متوازن و عادلانه در شهرهای مختلف کشور طراحی و اجرا کرد.

در بخش پایانی این نشست، برخی چالش‌های موجود در فرآیند تکمیل داده‌ها و همچنین ظرفیت‌های قابل استفاده برای راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح، بر استفاده از ظرفیت‌های محله‌محوری و مسجدمحوری در فرآیند تکمیل و راستی‌آزمایی داده‌ها تأکید کرد و دستورات لازم را برای تسریع در اقدامات اجرایی، تکمیل داده‌های مورد نیاز و رفع موانع پیش‌روی اجرای طرح صادر کرد.

منبع: ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سرشماری نفوس و مسکن
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