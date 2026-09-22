باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چند کشور عربی که میان آمریکا و ایران میانجیگری میکنند، در تلاش هستند زمینه برگزاری یک دیدار سطح بالا میان دو طرف را در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک فراهم کنند.
یک منبع منطقهای درگیر در مذاکرات به آکسیوس گفت کشورهای عربی با هر دو طرف در تماس هستند تا این دیدار برگزار شود. این تلاشها در حالی انجام میشود که جنگ آمریکا و ایران به آستانه هفتماهگی نزدیک شده و هنوز نشانهای از گشایش در مذاکرات دیده نمیشود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه به شبکه انبیسی گفت دونالد ترامپ برای دیدار با مقامهای ایرانی در نیویورک آمادگی دارد، زیرا معتقد است «اگر قرار است مشکلات حل شوند، تعامل با طرف مقابل اهمیت دارد». با این حال، روبیو تأکید کرد که هنوز هیچ دیداری برنامهریزی نشده است.
ترامپ قرار است روز سهشنبه با نمایندگان ۹ کشور عربی دیدار کند و به گفته منابع منطقهای، انتظار میرود بسیاری از این کشورها از او بخواهند تنش با ایران را کاهش دهد و برای دستیابی به توافق تلاش کند.
در همین چارچوب، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران صبح سهشنبه در نیویورک با محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر و یکی از میانجیهای اصلی میان تهران و واشنگتن دیدار کرد.
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد تصور میکند آمریکا پس از انتخابات میاندورهای به توافقی با ایران دست خواهد یافت و افزود: «به هر شکلی که باشد، آن را انجام خواهیم داد؛ سریع هم انجامش خواهیم داد.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایران نباید تصور کند تصمیمات واشنگتن درباره این کشور تحت تأثیر انتخابات میاندورهای قرار میگیرد و تأکید کرد تنها مسئله مهم برای او این است که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
منبع: آکسیوس