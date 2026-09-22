باشگاه خبرنگاران جوان - مسیب جعفری با اشاره به اجرای این طرح در راستای لایحه جدید بلیت الکترونیکی حملونقل عمومی اظهار کرد: تاکنون در صورت مفقودی یا سرقت کارت بلیت، موجودی آن نیز از دست میرفت، اما با شخصیسازی کارت، مسافر میتواند موضوع را به مترو اطلاع دهد تا کارت قبلی غیرفعال و موجودی باقیمانده آن حفظ شود.
وی افزود: برای نخستینبار امکان صدور کارت المثنی نیز برای مسافران فراهم میشود؛ امکانی که پیش از این به دلیل شخصیسازی نشدن کارتها وجود نداشت.
جعفری درباره امکان پوشش بیمهای مسافران نیز گفت: با شخصیسازی کارت، زمان و نحوه استفاده هر مسافر از خدمات حملونقل عمومی مشخص میشود و امکان تحت پوشش قرار گرفتن مسافران در چارچوب بیمههای مرتبط فراهم خواهد شد.
به گفته جعفری، اتصال کارتهای شخصیسازیشده به کد ملی دارندگان، امکان استفاده از تخفیفهای قانونی ویژه اقشار مختلف را نیز فراهم میکند؛ تخفیفهایی که در لایحه جدید بلیت حملونقل عمومی پیشبینی شده است.
وی همچنین به لایحه هدفمندسازی استفاده رایگان از خدمات حملونقل عمومی اشاره کرد و گفت: این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران در دست بررسی است و بر اساس آن، در آینده بهرهمندی از خدمات رایگان مترو بهصورت هدفمند و ویژه گروههایی نظیر دهکهای کمدرآمد، خانوادههای پرجمعیت، دانشآموزان و سربازان اختصاص خواهد یافت.
مدیر درآمد بلیت شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: شخصیسازی کارت و اتصال آن به کد ملی، زیرساخت لازم برای شناسایی دقیق مشمولان این طرح را نیز فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، استفاده رایگان از خدمات مترو تا زمان تعیینشده در این مصوبه ادامه دارد و رویه فعلی استفاده رایگان همچنان برقرار است.
جعفری درباره نحوه شخصیسازی کارت بلیت مترو نیز گفت: مسافران در حال حاضر میتوانند با مراجعه به سامانه شهرزاد شهرداری تهران و اتصال کارت بلیت به کیف پول شهروندی، بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتظار در صف ایستگاهها، کارت بلیت خود را شخصیسازی کنند.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات و روشهای دیگر شخصیسازی کارت بلیت نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
منبع: مترو