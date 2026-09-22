۲۴ قهرمان در مسیر ناگویا؛ از هدیه ۱۰۰ میلیونی تا بازگشت مس به خانه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر ـ مراسم بدرقه ۲۴ ورزشکار کرمانی اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا با حضور مسئولان استانی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، جامعه ورزش و اصحاب رسانه در هتل ایرانگردی کرمان برگزار شد؛ مراسمی که در آن علاوه بر بدرقه قهرمانان، موضوع حمایت از ورزشکاران، تجلیل از مدالآوران و وضعیت میزبانی ورزشگاه شهید باهنر نیز مورد توجه قرار گرفت.
۲۴ نماینده کرمان در مسیر ناگویا
مهدی احمد کهنی، محبوبه محمدخانی، زهرا زارعی، فرید علیمرادی، حمید صادق شاهنشین، محمدحسین فرخی، محمد سیستانی، سعید افروز، سینا ضیغمینژاد، مریم ابراهیمنژاد، فاطمه عباسی، رقیه شمسالدین سعید، بتول خلیلزاده، امین علیخانینژاد، علیاصغر ابارقی، ابوالفضل ملکاولادی، سیدمهدی شاهرخی، فاطمهزهرا سعیدآبادی، خلیل شهرآراسب، محمدصالح میرزایی، صادق رحیمی، محمدامین رحیمیزاده، زهرا نعمتی و محسن پژوهش، ۲۴ نماینده استان کرمان در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا هستند.
بدرقه ۲۴ قهرمان؛ امید کرمان روی خط آسیا
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با قدردانی از ورزشکاران، خانوادههای آنان و مجموعه ورزش استان گفت: حضور این ورزشکاران حاصل سالها تلاش و زحمات خستگیناپذیر آنان و همراهی خانوادههایشان است و امیدواریم نام ایران و کرمان با همت این قهرمانان در قاره آسیا بدرخشد.
وی با تبریک کسب مدال نقره سعیدآبادی در رشته کاراته بازیهای آسیایی ناگویا، این موفقیت را به خانواده این ورزشکار و جامعه ورزش استان تبریک گفت و افزود: این مدال ارزشمند جای تبریک دارد و امیدواریم شاهد تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران کرمانی در این رقابتها باشیم.
۱۰۰ میلیون برای هر ورزشکار.
اما یکی از مهمترین خبرهای مراسم، وعده حمایت مستقیم از کاروان کرمان بود؛ حمایتی که قرار است به صورت نقدی به حساب ورزشکاران واریز شود.
طالبی گفت: برای تقویت روحیه ورزشکاران و مشارکت در کار ارزشمندی که انجام میدهند، تأمین اعتبار انجام شده و پس از دریافت شماره حساب ورزشکاران، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب هر یک از این عزیزان واریز خواهد شد.
وی افزود: برای افتخارآفرینان این مسابقات نیز برنامهای برای تجلیل و تکریم شایسته در نظر گرفته خواهد شد.
استاندار کرمان درباره مراسم تجلیل از مدالآوران سال ۱۴۰۴ نیز توضیح داد که این برنامه به دلیل تفاوت زمان اردوها و اعزام تیمهای ملی به تعویق افتاده است و قرار است پس از پایان بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، همزمان با برنامه تجلیل از قهرمانان در هفته تربیت بدنی برگزار شود.
یک مطالبه برای مس؛ بازی در خانه
در ادامه مراسم، موضوعی خارج از فضای اعزام به ناگویا نیز به یکی از محورهای مهم سخنان مسئولان تبدیل شد؛ مطالبه برگزاری دیدارهای تیم مس کرمان در ورزشگاه شهید باهنر.
طالبی گفت: مردم انتظار دارند بازیهای این تیم در شهر کرمان برگزار شود و ورزشگاه شهید باهنر نیز ظرفیت مناسبی برای میزبانی این مسابقات دارد.
وی افزود: اگر ایرادی در ورزشگاه وجود دارد، باید اعلام شود تا برای رفع آن اقدام کنیم.
استاندار کرمان با اشاره به سابقه ورزشگاه شهید باهنر خاطرنشان کرد: این ورزشگاه از سال ۱۳۸۴ میزبان مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر، جام حذفی و دیگر رقابتهای مهم بوده است.
طالبی تأکید کرد: پیگیری خواهیم کرد تا در صورت وجود مشکل، این ایرادات هرچه سریعتر برطرف شود و مسابقات مس در شهر کرمان برگزار شود؛ چراکه مردم باید بتوانند از حضور تیم خود در خانه استفاده کنند و این سرمایه اجتماعی حفظ شود.
سلطانی؛ باهنر ظرفیت میزبانی دارد
حجت سلطانی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان، نیز با تأکید بر ضرورت برگزاری دیدارهای مس در شهر کرمان گفت: مردم انتظار دارند بازیهای این تیم در کرمان برگزار شود و ورزشگاه شهید باهنر نیز شرایط مناسبی برای میزبانی دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزش استان و تلاش مجموعه ورزش و جوانان برای توسعه زیرساختها و برگزاری رویدادهای ورزشی افزود: امیدواریم در مدتی که استاندار کرمان در استان حضور دارند، بتوانیم خدمتی به جامعه ورزشی استان ارائه کنیم.
سلطانی همچنین کسب مدال نقره سعیدآبادی را تبریک گفت و افزود: حق این ورزشکار کسب مدال طلا بود، اما همین مدال نقره ارزشمند نیز جای تبریک دارد.
تجلیل از قهرمانان در هفته تربیت بدنی
سلطانی درباره مراسم تجلیل از مدالآوران سال ۱۴۰۴ گفت: این برنامه را پیشتر پیشبینی کرده بودیم، اما به دلیل برگزاری اردوهای تیمهای ملی در زمانهای متفاوت و نهایی نشدن اعزام ورزشکاران، به تعویق افتاد.
وی افزود: مقرر شده است پس از پایان بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، همزمان با مراسم تجلیل از قهرمانان در هفته تربیت بدنی، برنامهای شایسته برای تجلیل از این افتخارآفرینان برگزار شود.
مطالبهای که پای هواداران وسط است
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان درباره وضعیت ورزشگاه شهید باهنر نیز گفت: اگر ایراداتی وجود داشته، به ادارهکل ورزش و جوانان یا سازمان لیگ اعلام نشده است و در هر صورت ورزشگاه در اختیار باشگاه بوده است.
سلطانی تصریح کرد: جامعه ورزش و طرفداران ورزش در شهر کرمان انتظار دارند بازیهای مس در این شهر برگزار شود و این سرمایه اجتماعی نیازمند حضور است و بیتردید باید برای حفظ آن تلاش کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ورزشگاه مشکلی دارد، پیگیری خواهیم کرد تا این مشکلات هرچه سریعتر برطرف شود و بازیهای مس در شهر کرمان برگزار شود تا مردم بتوانند از حضور تیم خود در خانه استفاده کنند.
حرف آخر؛ چشم کرمان به ناگویا
بدرقه کاروان ۲۴ نفره کرمان، فقط یک مراسم خداحافظی نبود؛ در این مراسم از حمایت مالی از قهرمانان تا برنامه تجلیل از مدالآوران و مطالبه بازگشت مس به ورزشگاه شهید باهنر سخن گفته شد.
حالا نوبت قهرمانان است؛ ۲۴ ورزشکار کرمانی با پرچم ایران راهی ناگویا میشوند تا حاصل سالها تمرین، تلاش و همراهی خانوادهها را در میدان رقابت به نمایش بگذارند؛ قهرمانانی که نام کرمان نیز در کنار نام ایران با حضورشان در این آوردگاه آسیایی شنیده خواهد شد.