باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاکنژاد، پس از حضور در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه(۳۱ شهریورماه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرحشده پیرامون وضعیت سوخت زمستانی و پاسخ به مطالبات نمایندگان، افزود: در پی جنگ تحمیلی در اواخر سال گذشته و پس از خروج چهار پالایشگاه گازی از مدار، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فراورشی گاز را از دست دادیم.
وی تاکید کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در صنعت نفت، توانستیم با بهرهگیری از ظرفیت خالی سایر پالایشگاهها، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این کاهش تولید را جبران و بازیابی کنیم.
وزیر نفت با اشاره به کسری بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعبی که همچنان پابرجا است و به ارقام ناترازی گاز در سال جاری اضافه میشود، گفت: این موضوع مستلزم تدوین و اجرای سازوکارهای مدیریتی دقیق و مشخص است.
پاکنژاد با بیان اینکه در جلسات گذشته با کمیسیون انرژی، جدول تخصیص و تحویل گاز تنظیم شده است، یادآور شد: این جدول تکالیف ما را بهویژه در بخش تحویل گاز به نیروگاهها بهعنوان رکن اصلی تأمین برق کشور، تا حد زیادی روشن و معین کرده است.
وزیر نفت با تأکید بر اقدامات راهبردی برای مدیریت سوخت زمستانی یادآور شد: یکی از اقدامات بسیار مؤثر همکاران ما در آستانه فصل سرد، تکمیل و افزایش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها است. همچنین در بخش صنایع، با افزایش ذخیرهسازی نفتکوره (مازوت) و گازوئیل، هماهنگیهای لازم به عمل آمده است تا در ایام اوج سرما که مصرف بخش خانگی و تجاری بهطور چشمگیری جهش مییابد، کمبود گاز تحویلی به نیروگاهها و صنایع با سوخت مایع جایگزین پوشش داده شده و از بروز وقفه در خدماترسانی جلوگیری شود.
منبع: ایرنا