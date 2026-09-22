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باشگاه خبرنگاران جوان - در روز سوم بازیهای آسیایی ناگویا، کاروان ایران در رشته کاراته صاحب یک مدال طلا و سه نقره شد.
مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید. تیم کاتای زنان ایران، فاطمه سعیدآبادی و علیاصغر آسیابری نیز به مدال نقره دست یافتند.
تیم ملی بسکتبال ایران نیز در روز نخست صاحب مدال برنز شده بود که اولین مدال کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا بود.
اکنون ایران با یک طلا، سه نقره و یک برنز و هم رده با سنگاپور در رده یازدهم جدول مدالی قرار دارد.
در حال حاضر چین با ۳۲ طلا، ۱۳ نقره و ۸ برنز، ژاپن با ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۹ برنز، کره با ۶ طلا، ۴ نقره و ۱۷ برنز و قزاقستان با ۶ طلا، ۱ نقره و ۵ برنز در ردههای اول تا چهارم قرار دارند.