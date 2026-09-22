باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه **قزوین ـ کرج ـ تهران** ترافیک سنگین در حدفاصل **پل کردان تا کمالشهر، حسین‌آباد تا گلشهر و محدوده محمدشهر** گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ کرج نیز حدفاصل شهرک مدرس تا محدوده قلعه‌حسن‌خان ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه قم ـ تهران حدفاصل کریم‌آباد تا انتهای حوزه آزادراه و در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در محور تهران ـ شهریاردر برخی مقاطع خبر داد.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده انارک ترافیک سنگین است و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده میانک* و حدفاصل مجلار تا دزدبن ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در همین محور، ترافیک در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های ولی‌آباد، هریجان و سیاه‌بیشه نیز سنگین است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت در محدوده رین و در مسیر جنوب به شمال در محدوده آب‌اسک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در محور **فیروزکوه** نیز در مسیر جنوب به شمال محدوده‌های **پل سفید و زیرآب** ترافیک سنگین بوده و در مسیر رفت و برگشت محدوده **دماوند** نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در **محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت** در مسیر رفت و برگشت روان است.