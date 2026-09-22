وزیر جهاد کشاورزی: ایران آماده انتقال تجارب خود در حوزه امنیت غذایی به ازبکستان است

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران و ازبکستان برای توسعه همکاری‌های کشاورزی گفت: ایران آماده است تجربیات خود در حوزه امنیت غذایی، تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه تجارت کشاورزی را با ازبکستان به اشتراک بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در دیدار رئیس کمیته امنیت غذایی ازبکستان، با قدردانی از میزبانی و ابراز همبستگی دولت و مردم این کشور افزود: روابط ایران و ازبکستان بر پایه اشتراکات تاریخی، تمدنی، فرهنگی و دینی، روابطی عمیق و دوستانه است و جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت و توسعه ازبکستان خرسند است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری کمیته امنیت غذایی در ازبکستان اظهارداشت: امنیت غذایی از مهم‌ترین موضوعات راهبردی کشورهاست و تشکیل چنین مجموعه‌ای در ازبکستان نشان‌دهنده نگاه دقیق و برنامه‌ریزی مناسب این کشور در این حوزه است.

وی با تشریح تجربه جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت غذایی در شرایط تحریم و بحران گفت: اگرچه در قوانین و مقررات بین‌المللی، مواد غذایی و نیازهای اساسی مردم از برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها مستثنی هستند، اما در عمل امنیت غذایی ایران طی سال‌های گذشته با فشار و محدودیت مواجه بوده است.

نوری قزلجه ادامه داد: با وجود جنگ، تحریم و محدودیت‌های گسترده، نظام امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران طی یک‌سال‌ونیم گذشته پایداری خود را حفظ کرده و توانسته است وظیفه خود را در تأمین نیازهای کشور به‌خوبی انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی توجه مستمر به خودکفایی و تقویت بنیان‌های تولید داخلی را از عوامل مهم پایداری امنیت غذایی کشور دانست و اظهارداشت: امروز ضریب خودکفایی بخش کشاورزی ایران به حدود ۸۵ درصد رسیده است و مجموعه اقدامات علمی، فنی و اجرایی در سال‌های گذشته، تاب‌آوری نظام غذایی کشور را افزایش داده است.

وی با تاکید بر آمادگی ایران برای انتقال این تجربیات به کشورهای دوست و همسایه، گفت: با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور، آماده‌ایم تجربیات جمهوری اسلامی ایران را با ازبکستان و سایر کشورهای مسلمان به اشتراک بگذاریم و برای تقویت امنیت غذایی در سطح کشورهای اسلامی همکاری کنیم.

نوری قزلجه توسعه تجارت کشاورزی میان دو کشور را مورد تاکید قرارداد و افزود: ایران و ازبکستان ظرفیت‌های قابل توجهی برای افزایش حجم و ارزش مبادلات محصولات کشاورزی دارند و می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان، تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور را به دو برابر افزایش دهیم.

وی با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک در حوزه قرنطینه دامی و نباتی، تصریح کرد: رفع موانع قرنطینه‌ای و تسهیل فرآیندهای مربوط به سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت دو کشور داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: معاونت مربوط به توسعه تجارت با ازبکستان و سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات ایران، تشکیل این کارگروه مشترک و عملیاتی شدن آن را در اسرع وقت پیگیری خواهند کرد.

نوری قزلجه پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ازبکستان برای ایجاد و مشارکت در ساخت یک پایانه بندری در یکی از بنادر جنوبی ایران، از جمله چابهار یا بندرعباس، را مطرح کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال–جنوب و مسیرهای ارتباطی ایران با افغانستان می‌تواند زمینه ایجاد یک مسیر کریدوری مؤثر برای اتصال ازبکستان به خلیج فارس را فراهم کند.

وی افزود: ایجاد یک پایانه اختصاصی می‌تواند به توسعه تجارت ازبکستان و تسهیل دسترسی این کشور به آب‌های آزاد کمک کند.

وزیر جهاد کشاورزری با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و جایگاه ازبکستان در آسیای مرکزی گفت: دو کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و دسترسی ایران به آب‌های آزاد در جنوب و دریای خزر در شمال، نقش مهمی در توسعه تجارت و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا کنند.

وی از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و انتقال فناوری در ازبکستان خبر داد و گفت: شرکت‌های ایرانی آمادگی دارند در قالب سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال دانش و فناوری، در توسعه بخش کشاورزی ازبکستان مشارکت کنند.

نوری قزلجه با اشاره به افزایش حجم تجارت دو کشور در سال‌های اخیر تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان و سفارتخانه‌های دو کشور، حجم مبادلات هنوز متناسب با ظرفیت‌ها و اراده رهبران ایران و ازبکستان نیست و باید برای افزایش آن تلاش بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولید و تجارت محصولات کشاورزی در ایران گفت: محدودیت قابل توجهی برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور وجود ندارد و ایران آماده است زمینه‌های همکاری و مبادلات تجاری را بیش از پیش گسترش دهد.

وی از رئیس کمیته امنیت غذایی ازبکستان برای سفر به ایران دعوت کرد و افزود: ادامه مذاکرات و تبادل اسناد مورد نیاز می‌تواند با حضور طرف‌های دو کشور در تهران دنبال شود و موانع احتمالی در حوزه‌های قرنطینه، دامپزشکی، حفظ نباتات و استاندارد به‌صورت مشترک بررسی و پیگیری خواهد شد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، امینت غذایی
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