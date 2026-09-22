ماجرای پاسخ خلبانان ایرانی به رجزخوانی صدام + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های نخست جنگ، پس از شنیدن سخنان صدام درباره ایجاد پدافند مستحکم اطراف تأسیسات عراق، علیرضا یاسینی و عباس دوران پیشنهاد حمله به نیروگاه بصره را مطرح کردند و پس از دریافت مجوز، دو فروند فانتوم با لیدری عباس دوران راهی این مأموریت شدند.

هواپیماها در ارتفاع پایین و با سرعت بالا وارد خاک عراق شدند و با وجود شلیک توپ‌های ضدهوایی و موشک‌های پدافندی، خود را به هدف رساندند. نیروگاه بصره بمباران شد و هواپیماها سالم به پایگاه بازگشتند؛ همان روز که رادیو بی‌بی‌سی در حال انتشار مصاحبه صدام درباره قدرت پدافند عراق بود.