باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مراسم امضای توافق امنیتی با دانمارک و گرینلند آن را «بسیار مهم برای اروپا، آمریکا، همه طرفها و گرینلند» توصیف کرد و گفت این توافق حاصل روندی طولانی بوده و روابط طرفها در بلندمدت «فوقالعاده» خواهد بود.
ترامپ پیش از امضای توافق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت این توافق به آمریکا «کنترل دائمی بر امنیت و سایر نیازهای» گرینلند میدهد. او افزود واشنگتن توانایی کامل برای انجام اقدامات لازم جهت دفاع از قاره آمریکا، اروپا و مناطق دیگر را خواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اعلام کرد هیچ رقیب آمریکا اجازه نخواهد داشت بدون «موافقت کتبی صریح» واشنگتن در گرینلند حضور نظامی ایجاد کند یا سرمایهگذاریهای حساس انجام دهد.
ترامپ از برنامه آمریکا برای گسترش حضور نظامی در گرینلند نیز خبر داد و گفت: «بلافاصله روند ایجاد یک حضور نظامی گسترده در مکانهای مناسب را آغاز خواهیم کرد. دو پایگاه نظامی بسیار بزرگ خواهیم ساخت.»
به گفته ترامپ، گسترش حضور آمریکا در قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی به حفاظت از آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد و «به میزان زیادی ناتو را تقویت میکند».
منبع: آناتولی