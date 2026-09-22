پشت ویترین لندن؛ چرا ثروت انگلستان در پایتخت متمرکز شده است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاست‌های اقتصادی دهه ۱۹۸۰ با مهار تورم و تقویت بخش مالی، لندن را به یکی از مراکز مهم مالی جهان تبدیل کرد؛ اما همزمان صنعت و اشتغال تولیدی در بسیاری از مناطق شمالی انگلستان، اسکاتلند و ولز کاهش یافت و نابرابری منطقه‌ای افزایش پیدا کرد.

امروز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و تحقیق‌وتوسعه همچنان در لندن متمرکز است؛ در نتیجه شهرهای خارج از پایتخت با زیرساخت ضعیف‌تر، فرصت‌های شغلی کمتر و هزینه‌های بالاتر مسکن روبه‌رو هستند؛ شکافی که میراث سیاست‌های چند دهه گذشته، برگزیت و ضعف سرمایه‌گذاری منطقه‌ای آن را پیچیده‌تر کرده است.