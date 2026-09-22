باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پشت ویترین لندن؛ چرا ثروت انگلستان در پایتخت متمرکز شده است؟ + فیلم

مهم‌ترین چالش اقتصاد امروز انگلستان، تمرکز ثروت، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی در لندن و جنوب شرق و عمیق‌تر شدن شکاف میان این مناطق و دیگر شهر‌های کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاست‌های اقتصادی دهه ۱۹۸۰ با مهار تورم و تقویت بخش مالی، لندن را به یکی از مراکز مهم مالی جهان تبدیل کرد؛ اما همزمان صنعت و اشتغال تولیدی در بسیاری از مناطق شمالی انگلستان، اسکاتلند و ولز کاهش یافت و نابرابری منطقه‌ای افزایش پیدا کرد.

امروز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، مسکن و تحقیق‌وتوسعه همچنان در لندن متمرکز است؛ در نتیجه شهرهای خارج از پایتخت با زیرساخت ضعیف‌تر، فرصت‌های شغلی کمتر و هزینه‌های بالاتر مسکن روبه‌رو هستند؛ شکافی که میراث سیاست‌های چند دهه گذشته، برگزیت و ضعف سرمایه‌گذاری منطقه‌ای آن را پیچیده‌تر کرده است.

مطالب مرتبط
پشت ویترین لندن؛ چرا ثروت انگلستان در پایتخت متمرکز شده است؟ + فیلم
young journalists club

آمریکا در تامین ذخایر موشکی کم آورد و توان حفظ ناوهایش را نداشت! + فیلم

پشت ویترین لندن؛ چرا ثروت انگلستان در پایتخت متمرکز شده است؟ + فیلم
young journalists club

پشت کردن صهونیست‌ها به حامی همیشگی + فیلم

پشت ویترین لندن؛ چرا ثروت انگلستان در پایتخت متمرکز شده است؟ + فیلم
young journalists club

جامعه انگلیس در شوک پرستار قاتل زنجیره‌ای نوزادان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هزینه اسرائیل برای آمریکا؛ از گرانی بنزین تا کشته‌شدن سربازان آمریکایی! + فیلم
۶۲۲

هزینه اسرائیل برای آمریکا؛ از گرانی بنزین تا کشته‌شدن سربازان آمریکایی! + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم
۵۸۱

پناه بردن عربستان سعودی به اسرائیل + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت پیرزنی که با واکر برای دفاع از کشور آمد + فیلم
۵۴۲

روایت پیرزنی که با واکر برای دفاع از کشور آمد + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
ماجرای اقدام ماندگار نخبه ایرانی در مسابقات مالزی + فیلم
۵۴۲

ماجرای اقدام ماندگار نخبه ایرانی در مسابقات مالزی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
ناامیدی متحدان آمریکا از تصمیمات ترامپ + فیلم
۴۹۹

ناامیدی متحدان آمریکا از تصمیمات ترامپ + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha