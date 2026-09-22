باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اظهار داشت: با توجه به تاخیر شش ماهه در تصویب و اجرای حق العمل سال ۱۴۰۵ و در راستای حمایت از جایگاهها، شرکتهای تابعه وزارت نفت از فردا ساز و کاری برای تسویه بخشی از مطالبات جایگاهها به طور علی الحساب فراهم کرده است تا زمانیکه مصوبه اصلی هیات وزیران و عدد اصلی افزایش تصویب و ابلاغ شود
نواز گفت: اقدامات لازم در کمیسیونهای اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیات وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاههای سوخت پرداخت میگردد.
او گفت: این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاههای سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.
وی ادامه داد: به طور قطع این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاههای سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیات وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاههاست.