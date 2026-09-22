باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.
او گفت: در سه روز آینده در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم است.
وی افزود: جمعه و شنبه در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، ابرناکی، بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ می دهد.
او گفت: طی سه روز آینده غرب خلیج فارس و دریای عمان مواج است.
او توضیح داد: امشب آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، در برخی ساعتها با احتمال وزش باد شدید است.