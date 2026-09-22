مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

او گفت: در سه روز آینده در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم است.

وی افزود: جمعه و شنبه در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، ابرناکی، بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ می دهد.

او گفت: طی سه روز آینده غرب خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

او توضیح داد: امشب آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، در برخی ساعت‌ها با احتمال وزش باد شدید است. 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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