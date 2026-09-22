عملیات رمضان؛ نبرد سخت رزمندگان ایرانی برای تهدید بصره + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات رمضان با رمز «یا مهدی ادرکنی» آغاز شد و نیروهای ایرانی در شب نخست تا کانال ماهی پیش رفتند؛ اما خاکریزهای مثلثی و موانع مهندسی‌شده عراق، ادامه پیشروی را دشوار کرد. گرمای شدید منطقه و کمبود آب نیز فشار سنگینی بر رزمندگان و مجروحان وارد کرد.

با وجود این موانع، نیروهای ایرانی در چند مرحله با نیروهای زرهی عراق درگیر شدند و بخشی از خاک منطقه را به تصرف درآوردند. روایت فرماندهان جنگ از عملیات رمضان، این نبرد را یکی از گسترده‌ترین رویارویی‌های زرهی آن دوره و نقطه‌ای مهم در ادامه جنگ در جبهه شرق بصره توصیف می‌کند.