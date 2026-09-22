معاون استاندار هرمزگان از مجازی شدن فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی به مدت دو هفته خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نفیسی اظهار کرد: با پیگیری محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان و نظر موافق شورای تامین استان و جمعی از نمایندگان محترم استان و پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شرایط ویژه استان و با اولویت قرار دادن سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی تمامی مدارس هرمزگان از روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ به مدت دو هفته به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت کودکان و دانش‌آموزان اتخاذ شده و در عین حال، حفظ کیفیت و تداوم آموزش از اولویت‌های اصلی اجرای این طرح خواهد بود که روسای مناطق آ. پ استان با توصیه مدیر کل محترم آ. پ چگونگی و نحوه اجرای بهتر این مصوبه را عملیاتی خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تصریح کرد: آموزش و پرورش استان موظف است با استفاده حداکثری از ظرفیت بستر‌های مختلف آموزش مجازی، سامانه‌های آموزشی و رسانه ملی، زمینه استمرار منظم کلاس‌ها، دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی و تعامل مستمر معلمان و دانش‌آموزان را فراهم کند.

نفیسی تأکید کرد: مجازی شدن مدارس به معنای تعطیلی آموزش نیست و کلاس‌های درس طبق برنامه آموزشی ادامه خواهد داشت و بر کیفیت ارائه محتوا، حضور و فعالیت معلمان، مشارکت دانش‌آموزان و ارزیابی فرآیند یادگیری نظارت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، تمهیدات لازم برای پشتیبانی آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های صداوسیما و سایر بستر‌های ارتباطی و آموزشی پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان در نقاط مختلف استان، با کمترین اختلال، روند تحصیل خود را ادامه دهند.

وی افزود شرایط استان مستمرا رصد خواهد شد و چگونگی و نحوه فعالیت مدارس پس از پایان دوره مذکور در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: فعالیت مدارس ، مجازی ، مقاطع تحصیلی
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