باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت بازسازی غزه نباید بیش از این به تعویق بیفتد و از کشور‌ها خواست برای این منظور فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کنند.

او با اشاره به تلاش‌ها برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین گفت این تلاش‌ها در نهایت شکست خواهد خورد. اردوغان ابراز امیدواری کرد یک کشور مستقل و دارای تمامیت ارضی فلسطین بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در ابتدای سخنانش همچنین از غیبت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل برای دومین سال متوالی ابراز تأسف کرد و گفت این «بی‌عدالتی» در قبال فلسطینیان وجدان‌ها را جریحه‌دار می‌کند.

اردوغان افزود ترکیه در غیاب عباس همچنان صدای «کشور آزاد و مستقل فلسطین» خواهد بود و از کشور‌هایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند خواست در تصمیم خود بازنگری کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت این منطقه به «بزرگ‌ترین گورستان کودکان در جهان» و منطقه‌ای با بالاترین میزان قطع عضو کودکان در جهان تبدیل شده است.

منبع: آناتولی