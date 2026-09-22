رئیس‌جمهور ترکیه خواستار آغاز فوری بازسازی غزه و افزایش فشار جامعه بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت بازسازی غزه نباید بیش از این به تعویق بیفتد و از کشور‌ها خواست برای این منظور فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کنند.

او با اشاره به تلاش‌ها برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین گفت این تلاش‌ها در نهایت شکست خواهد خورد. اردوغان ابراز امیدواری کرد یک کشور مستقل و دارای تمامیت ارضی فلسطین بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی تشکیل شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در ابتدای سخنانش همچنین از غیبت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل برای دومین سال متوالی ابراز تأسف کرد و گفت این «بی‌عدالتی» در قبال فلسطینیان وجدان‌ها را جریحه‌دار می‌کند.

اردوغان افزود ترکیه در غیاب عباس همچنان صدای «کشور آزاد و مستقل فلسطین» خواهد بود و از کشور‌هایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند خواست در تصمیم خود بازنگری کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نوار غزه گفت این منطقه به «بزرگ‌ترین گورستان کودکان در جهان» و منطقه‌ای با بالاترین میزان قطع عضو کودکان در جهان تبدیل شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
آمریکا، دانمارک و گرینلند توافق امنیتی امضا کردند
کشور‌های منطقه برای برگزاری دیدار آمریکا و ایران در سازمان ملل تلاش می‌کنند
ترامپ: احتمال توافق آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای زیاد است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: احتمال توافق آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای زیاد است
بیانیه ضدایرانی گروه هفت؛ اتهام‌زنی به تهران و انتقاد از رویکرد منطقه‌ای
ممدانی به سی‌ان‌ان: نتانیاهو معمار نسل‌کشی است
هجمه جمهوری‌خواهان علیه ترامپ درپی رکورد زدن قیمت گازوئیل
ژاپن خواستار ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه با ۱۱ کشته و زخمی
افزایش قیمت طلا با کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا
حملات شدید روسیه به اوکراین طی بامداد سه‌شنبه
هواپیمای نتانیاهو از ترس ممدانی در نیویورک فرود نخواهد آمد
مخالفت چین با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران
آخرین اخبار
اردوغان: کشورهای عضو سازمان ملل برای بازسازی غزه بر اسرائیل فشار بیاورند
آمریکا، دانمارک و گرینلند توافق امنیتی امضا کردند
کشور‌های منطقه برای برگزاری دیدار آمریکا و ایران در سازمان ملل تلاش می‌کنند
سقوط جنگنده اف-۱۶ آمریکا در پایگاه هوایی آلمان
ترامپ: احتمال توافق آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای زیاد است
هشت کشور عربی و اسلامی خواستار اجرای طرح غزه شدند
گوترش: اقدامات اسرائیل در کرانه باختری خطر پاکسازی قومی را افزایش می‌دهد
روبیو: از تصمیم برخی کشورهای ناتو در جنگ با ایران ناامید شدیم
قیمت گازوئیل در بلژیک به رکورد تاریخی رسید
ادعای رویترز درباره ازسرگیری فعالیت خط لوله شرق-غرب عربستان
ژاپن خواستار ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
کالیفرنیا به دلیل پدیده ال‌نینو وضعیت اضطراری اعلام کرد
آوارگی بیش از ۱۲۹ هزار نفر در یمن در پی تشدید درگیری‌ها
کرملین: شورای امنیت سازمان ملل قطعاً باید اصلاح شود
«کره شمالی شدیم»؛ واکنش آمریکایی‌ها به راه‌اندازی کانال ترامپ
ممدانی به سی‌ان‌ان: نتانیاهو معمار نسل‌کشی است
یونیفل: صلح در جنوب لبنان همچنان دست‌نیافتنی است
هجمه جمهوری‌خواهان علیه ترامپ درپی رکورد زدن قیمت گازوئیل
رئیس‌جمهور کره جنوبی خواستار کاهش تحریم‌های کره شمالی شد
اتحادیه اروپا خواستار اعزام ناو‌های بیشتری به دریای سرخ شد
هواپیمای نتانیاهو از ترس ممدانی در نیویورک فرود نخواهد آمد
دیدار لاوروف و روبیو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
مخالفت چین با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران
مکرون و ترامپ درباره اوکراین، دریای سرخ و تنگه هرمز گفت‌و‌گو کردند
تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه با ۱۱ کشته و زخمی
اختلاف نظر در آمریکا درباره مداخله علیه یمن
هیئت صلح خواستار حمایت جهانی از نقشه راه پایان درگیری‌ها در غزه شد
تأکید عربستان و پاکستان بر تقویت همکاری‌ها در چارچوب پیمان دفاعی مکه
افزایش قیمت طلا با کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا
حملات شدید روسیه به اوکراین طی بامداد سه‌شنبه