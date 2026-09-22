باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه آرد و نان استان کردستان که در سنندج برگزار شد، با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه آرد روستایی و ارتباط مستقیم آن با معیشت مردم، اظهار کرد: اجرای طرح هوشمندسازی در توزیع آرد خانه‌پز روستایی باید با دقت و حساسیت ویژه دنبال شود و دستگاه‌های متولی مکلف‌اند اطلاعات لازم را به‌طور شفاف به مردم ارائه کنند.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به کاهش سهمیه آرد برخی مناطق به دلیل ثبت‌نشدن اطلاعات در سامانه، افزود: این دست از مشکلات باید به‌صورت دقیق بررسی و رفع شود و در صورت نیاز، مراتب برای پیگیری در سطح ملی اعلام خواهد شد تا نیاز واقعی روستاها، کارگران فصلی و خانوارهای موقت دچار چالش نشود.

معاون استاندار کردستان در ادامه با تأکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای خبازی استان تصریح کرد: تعداد مجوزهای صادرشده برای خبازی‌ها باید با ظرفیت واقعی استان متناسب باشد و فرمانداران موظف‌اند برای افزایش واحدهای دوگانه‌سوز جهت تأمین پایدار نان در شرایط بحرانی برنامه‌ریزی کنند.

ازهاری خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت خبازی‌های آزادپز تشدید شده و صدور مجوز جدید، تمدید پروانه یا هرگونه تغییر در وضعیت این واحدها، منوط به تولید و عرضه نان کامل خواهد بود.