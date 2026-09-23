باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - با سپیدهدم نخستین روز مهر، صدای زنگ مدارس در سراسر کشور، نوید آغاز فصل جدیدی از یادگیری و امید را میدهد. امروز، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز، با کولهپشتیهای پر از رویا، قدم به مسیر سال تحصیلی جدید میگذارند؛ مسیری که با تمرکز بر تأمین منابع، هوشمندسازی و رفع چالشهای زیرساختی، برای فراهم کردن بستری عدالتمحور برنامهریزی شده است.
این آمادگی گسترده، از سطوح عالی مدیریتی نیز با نگاهی به آینده آغاز میشود. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ضمن تأکید بر نقش کلیدی دانشآموزان به عنوان سرمایههای انسانی و سازندگان آینده ایران، از توزیع گسترده حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی خبر داد و بر نهایی شدن فرآیند ساماندهی ۳۰ هزار معلم جدید برای شروع سال تحصیلی تأکید کرد.
در ادامه این برنامهریزیها، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران جوان، «پروژه مهر» را مهمترین برنامه ملی برای آغاز سال تحصیلی دانست.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی هشت کارگروه تخصصی، تأکید کرد که تمرکز اصلی بر مؤلفههایی همچون عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت است تا بازگشایی حضوری مدارس بدون تنش صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند دوره دوم متوسطه، آن را گامی موثر در جهت شفافیت و کاهش مراجعات غیرضروری دانست.
در بخش مدارس غیردولتی نیز، محمودزاده، رئیس مدارس غیردولتی، در گفتوگوبا خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از برنامهریزیهای گسترده برای رفع چالشهای نیروی انسانی و فضا خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه مدارس دارای مجوز، با چالش کمبود فضا مواجه نیستند، اظهار کرد: تا پیش از تکمیل فرآیندهای قانونی، فعالیت آموزشی انجام نمیشود و هدف ما فراهم کردن فضایی کاملاً استاندارد برای دانشآموزان است.
در پاسخ به دغدغههای خانوادهها در حوزه هزینهها، صادقی، مدیرکل اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، شفافسازی کرد که وزارتخانه هیچگونه دخالتی در نرخگذاری لباس فرم مدارس ندارد و این فرآیند از طریق مناقصه و بر پایه رقابت قانونی انجام میشود.
وی همچنین تأکید کرد: هیچگونه لیست خرید اجباری برای دانشآموزان وجود ندارد و خرید کتابهای کمکآموزشی صرفاً به عنوان یک مکمل است.
همچنین در حوزه رفاهی، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر اولویتدار بودن مناطق محروم در برنامه توزیع شیر مدارس تأکید کرد. در همین راستا، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز یادآور شد که هرگونه کمک مالی به مدارس، اعم از دولتی یا خاص، باید کاملاً داوطلبانه باشد.