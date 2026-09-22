باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی خسروی، مجری گفتوگوی ویژه خبری درباره کارکرد و اثرگذاری رویداد ملی «ایران جان» گفت: رویداد «ایران جان» یک رویداد ملی و ابداع رسانه ملی است، که در استانهای سراسر کشور پیادهسازی میشود. ما در دهمین دوره این رویداد مهمان استان آذربایجان شرقی بودهایم.
خسروی ادامه داد: یکی از کارکردهای مهم رویداد ملی «ایران جان» طرح مسائل منطقهای در سطح ملی بود، تا بتواند توجه ملی را به حل مسائل منطقهای معطوف کند. انشاءالله در پی معطوف کردن توجه ملی به یک معضل منطقهای بتوان آن را حل کرد.
مجری گفتوگوی ویژه خبری افزود: اگر این اتفاق در همه استانها رقم بخورد، میتواند مسائل منطقهای را به طور کامل در سطح ملی حل کند؛ اینکه چقدر موفق است و میتواند کارکرد داشته باشد، باید به قضاوت مردم و استانها سپرد. با این حال، فکر میکنم رویداد ملی «ایران جان» اثرگذاری مناسبی خواهد داشت و امیدواریم در تمام استانها پیادهسازی شود و خیلی از مشکلات به واسطه این رویداد حل شود، تا مردم در سراسر کشور با ظرفیتهای هر استان بیشتر آشنا شوند.